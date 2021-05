El equipo de campaña del Partido Acción Nacional (PAN) arrancó las lonas con mensajes proselitistas de Morena la tarde de este sábado, alrededor de las 18:30 horas.

Lo anterior ocurrió en el Retorno O en número 259 entre calle norte 3 y calle Ruiz Cortines de la colonia Lagos del municipio de Veracruz, donde, tras el paso del recorrido de la candidata a la diputación local por el distrito XV, Diana Santiago Huesca de la coalición Morena-PT–PVEM, entregaron y colocaron lonas en casas de simpatizantes; minutos después fueron retiradas de forma violenta por el equipo de Patricia Lobeira de Yunes, candidata a la alcaldía por el PAN.

La conducta que presentaron está contenida en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y para la cual se contemplan sanciones.

Equipo del PAN arranca lonas de MORENA en la Colonia Lagos

La señora Irma Aldana Rivera aseguró que le arrancaron la lona que estaba colocada en su hogar. “Me la arrancaron, no sé porque; yo casi no salgo, estaba adentro y cuando salí ya no estaba. Me la dejaron, cuando escuche el ruido me asomé y les pedí que me la dieran, debido a que soy diabética no puedo hacer corajes”, comentó.

Aseguró que a pesar de la situación no fue agredida, ni amenazada, ya que hasta playera y gorra del partido PAN le dejaron.

Por su parte, el equipo de la candidata de Morena, Diana Santiago Huesca, anunció que interpondrán la denuncia correspondiente ante el OPLE y las instancias pertinentes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.