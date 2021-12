Entregan distinción a Lorenzo Castañeda por su altruismo y trayectoria.

En reconocimiento a su trayectoria profesional y altruismo, la mañana de este viernes, la fundación Isve Guerrero entregó la medalla “Ángel de la Independencia de México” al doctor Lorenzo Castañeda Pacheco en un acto celebrado en el recinto del Museo Naval de la ciudad de Veracruz.

Esta presea es la más alta distinción otorgada dentro del proyecto Empoderando México de dicha fundación para todas aquellas personas con probidad inminente y una amplia trayectoria, con valores agregados de honestidad, altruismo y calidad moral.

En el sitio y acompañado de su familia, el homenajeado expresó su satisfacción al recibir esta condecoración que está sustentada por todos los años de trabajo que lo avalan y, recientemente, a las múltiples atenciones brindadas sin costo a pacientes enfermos de Covid-19, en donde a la fecha, ha logrado asistir a cerca de 6 mil personas sin cobrarles un solo peso.

“Fui convocado hace unos días para que me presentara el día de hoy, ya que una fundación me va a hacer el honor de darme un reconocimiento en torno a algo que estoy haciendo y es que me nace poder ayudar a la gente que se había contaminado de Covid y todo mundo sabe lo que estamos haciendo. El día de hoy llevamos 5 mil 900 pacientes atendidos”, expresó el galeno.

El doctor Castañeda aseguró sentirse a gradecido por el respaldo y aprecio de cada una de las personas a las que ha atendido, entre ellos, amistades e integrantes de los medios de comunicación, quienes, incluso, cuando él se vio afectado por el virus del SARS-COV-2, le brindaron su apoyo emocional, en oración y de manera económica.

El médico veracruzano consideró que, como creyente católico, su altruismo nació de esta fe, convencido del profesar el amor hacia sus semejantes a través de buenas acciones.

El exdirector del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV) reveló que nació en el puerto de Veracruz un 31 de mayo de 1958 y es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV) de la generación 1979-1983 y, desde entonces, ha dedicado su vida cuidar la salud de sus pacientes.

En otros temas, el también exjefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8 de Veracruz hizo un llamado a la población para que no relaje las medidas de cuidado en este período decembrino, ya que, aunque hay versiones que indican que la variante Ómicron es menos agresiva, se deben considerar que hay mucha población con factores de riesgo, tales como: diabetes, hipertensión, cáncer, entre otros que podrían complicar el estado de salud.

El doctor Lorenzo Castañeda recordó que la ciudadanía deberá de seguir utilizando el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavado de manos, sanitizantes y de preferencia, aplicarse la vacuna de reforzamiento.

“Que estemos muy al pendiente porque, desde que está el virus circulando en nuestro entorno, puede ser Covid-19 o la nueva cepa y que estemos muy al pendiente porque no sabemos cómo vaya a reaccionar nuestro cuerpo, incluso, que continuemos aplicando todas las medidas preventivas para poder enfrentar cualquier variante o cualquier cepa que vaya a estar en nuestro entorno”, finalizó.

