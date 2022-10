El Voluntariado IMSS en Veracruz Norte, preocupado por el bienestar de los derechohabientes y sus familiares, especialmente de aquellos quienes permanecen al cuidado de sus pacientes hospitalizados, realizó la donación de 33 sillas-cama de acompañamiento a hospitales de la Representación.

Las sillas cama fueron distribuidas de la siguiente manera: ocho para el HGSZ No. 26 de Tuxpan; cinco para el HGZ No 28 de Martínez De la Torre; ocho para el HGZ No 24 de Poza Rica y 12 para HGZ No 11 de Xalapa, inversión que asciende a 140 mil pesos.

Entrega Voluntariado IMSS de Veracruz Norte Sillas-Cama a Hospitales Generales de Zona

Te puede interesar:

Las sillas –cama fueron entregadas por la titular del IMSS en Veracruz Norte, doctora María de Lourdes Carranza Bernal, quien estuvo acompañada por el director honorario del Voluntariado, ingeniero Francisco Javier Javier Allerdi y la directora Ejecutiva, Juanita Ruíz Arcos.

Durante la entrega estuvieron presentes integrantes del Cuerpo de Gobierno, Voluntariado, el director del HGZ 28 de Martínez de la Torre, doctor Alejandro de la Barreda Ramos y el coordinado Clínico, doctor Alejandro Núñez García del HGSZ No 26, además de trabajadores y derechohabientes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ