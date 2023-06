La empresa TenarisTamsa realizó la entrega de las becas “Roberto Rocca” a 369 estudiantes de secundaria, bachilleratos técnicos y universidades.

Desde hace 27 años la empresa de clase mundial, ha mantenido un compromiso con la educación y con la comunidad escolar, ya que la consideran un factor de progreso y estás becas son un incentivo para los jóvenes en sus estudios.

En su mensaje, Cecilia Bilesio vicepresidenta de Tamsa, A.C. aseguró que la empresa TenarisTamsa considera a la educación como la mejor inversión.

“La educación junto con la familia es tal vez el factor que más influencia tiene en la vida de las personas en particular en niños y jóvenes, cuando hablamos de educación en Tamsa, nosotros hablamos de calidad en la educación, que no solo es proveer y ampliar los conocimientos, sino aquella que forma mejores seres humanos”.

Destacó que para las becas Roberto Rocca se destinó una inversión de 5 millones de pesos, misma que beneficiará a todos los jóvenes estudiantes que se hicieron acreedores a este apoyo.

Entrega TenarisTamsa becas “Roberto Rocca” a 369 jóvenes

Entrega TenarisTamsa becas “Roberto Rocca” a 369 jóvenes

En los últimos tres años Tenaris Tamsa ha invertido más de 71 millones de pesos en programas que mejoran la calidad de la educación y mejoran la infraestructura de la educación veracruzana que tanto nos brinda a Tenaris en México”.

Cecilia Bilesio, resaltó que Tenaris Tamsa creo desde el año pasado el Día de la Educación con el propósito de compartir y transmitir el valor de la educación como factor de movilidad y progreso.

“Las becas Roberto Rocca son uno de esos mecanismos que hemos implementado para dar oportunidad a los jóvenes de desarrollar sus talentos y completar sus estudios”.

La vicepresidenta de Tamsa, A.C, subrayó que desde hace 18 años que se implementaron las becas se ha beneficiado a 4 mil 169 jóvenes con este apoyo para sus estudios.

Remarcando que no solo se ha beneficiado a jóvenes veracruzanos, también se ha reconocido el esfuerzo de estudiantes de Ciudad de México, Morelia y Puebla.

La vicepresidenta recordó a los jóvenes que han sido becados que el mérito ha sido suyo y los alentó a tener siempre claro sus objetivos para salir adelante.

Al tiempo que les recordó que la beca también representa un compromiso para compartir y promover los valores de perseverancia, esfuerzo y deseo de superación.

Por su parte, Ernesto Efrén del Moral Ventura, secretario técnico del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, reconoció el gran trabajo de la empresa en pro de la educación y el compromiso que tienen con la comunidad educativa.

Asimismo, señaló a los jóvenes la gran responsabilidad que adquieren con la empresa, con sus familias y sus compañeros.

“La verdad me da mucho gusto es que haya tantos jóvenes en el estado de Veracruz (…) Jóvenes hoy en la entrega de estas becas Roberto Rocca es muestra de que juntos podemos cambiar nuestra realidad”.

Estudiantes agradecen becas

Para los estudiantes de secundaria, bachillerato técnico y universidad, las becas Roberto Rocca representan no solo un apoyo, sino también una motivación y la recompensa del esfuerzo y dedicación que han invertido en sus estudios.

Valeria Palacios Cruz estudiante del sexto semestre de la carrera de mecatrónica del Conalep Veracruz 2, la beca significa algo muy importante y un punto clave en su vida, ya que la ha mantenido motivada en sus estudios, además de que le ha permitido continuar con ellos, ya que su beca la destina a la compra de materiales y equipo que necesita.

“Es algo muy importante y clave en mi vida me motiva a seguir con mis estudios y me permite seguir desarrollando proyectos, es mi segunda vez que quedó como seleccionada de la beca (…) Estoy muy agradecida con Tamsa por las oportunidades y me gustaría mucho seguir trabajando con ellos”.

Ángel García Martínez, estudiante de octavo semestre de la Universidad Veracruzana en la carrera de ingeniería mecánica, se considera afortunado de ver su esfuerzo reconocido, ya que el proceso de selección para ser acreedor a la beca es largo.

El estudiante de ingeniería mecánica, mencionó que su beca será invertida en la compra de una computadora para continuar diseñando.

“Significa más que nada un apoyo una motivación a que me siga esforzando, que mi esfuerzo no será en vano”.

Consideró que las becas son un acierto parte de la empresa TenarisTamsa, ya que son muchos los jóvenes que se dedican a sus estudios.

“Muchas gracias por la oportunidad y por seguir apoyando a los jóvenes”, expresó Ángel García Martínez.

Por su parte, Arturo Díaz Rodríguez estudiante del segundo año de secundaria en la Técnica 136, ser el tercero en su familia que recibe la beca Roberto Rocca es un compromiso muy grande.

“Es un muy bonito programa lo recomiendo mucho, esfuérzate y estarás aquí”.

Arturo Díaz, afirmó que su objetivo es seguir esforzándose por ganar la beca, aunque dijo que sí la obtiene alguien más también le daría gusto.

Entrega TenarisTamsa becas “Roberto Rocca” a 369 jóvenes

Entrega TenarisTamsa becas “Roberto Rocca” a 369 jóvenes

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ