Enfermeras veracruzanas se suman a protesta nacional por mejores salarios

Integrantes de la Federacion Estatal de Enfermería Veracruzana A. C., se unió en protesta a la Union Nacional de Enfermeras Mexicanas, en la propuesta para un cambio de los tabuladores salariales para las profesionales de Enfermería.

Dicha protesta se realiza de manera simultanea a nivel nacional y en el puerto de Veracruz, se realizó una protesta pacífica en el monumento a la enfermera ubicado en la avenida 20 de noviembre esquina Iturbide.

María Antonia Hernández Manzanares, presidenta de la Federación Estatal de Enfermería Veracruzana A.C., aseguró que las enfermeras son las únicas profesionales que al contratarlas solo perciben 5 mil pesos de sueldo, aún con el nivel de licenciatura o maestría, y se desempeñan con salarios injustos arriesgando la vida durante la pandemia.

Pese a contar con estudios de licenciatura y hasta doctorado, las enfermeras solo perciben un salario precario, debido a la política tecnocrática que generó que licenciados en enfermería fueron contratados con la categoría de auxiliares en todo el sector salud mexicano, lo que significa una limitante para obtener ingresos más altos.

“El puerto de Veracruz, tiene los hospitales más grandes del estado, no puede esperarse menos del gremio de enfermería, no hay pretextos para no asistir, ISSSTE de alta especialidad, ISSSTE del Coyol, Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y Hospital Infantil de la SSA, junto al monumento a la enfermera, Hospital General de Tarimoya, Hospital General de Boca del Río, UMAE IMSS, Clínica del IMSS de Tejeria, clínica del IMSS de los ferrocarrileros, la clínica del IMSS junto a la UMAE, las dos clínicas del IMSS generales la de ginecología y la de medicina familiar en díaz mirón, sector privado, hospital Español, Hospital D’Maria, Hospital Star médica, Hospital Millenium, y un mundo de clínicas privadas”, comentó.

En dicha manifestación se proyecta la participación de 849 enfermeras.

