Enfermera del HAEV denuncia despido injustificado y hostigamiento

La enfermera Alexia Naomi Santos García denunció públicamente que el área de Recursos Humanos del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz le pidió su renuncia, pero la calificó como injustificada, ya que cumple con su trabajo y no hay actas levantadas en su contra por faltas o incidentes.

En entrevista, Santos García dijo que le ofrecieron firmar una renuncia voluntaria, pero se negó, alegando que no tenía motivos para renunciar a su trabajo.

“Vengo aquí a presentar lo que es una demanda, ya que el día de ayer se me hizo la entrega de un oficio para poder renunciar en el hospital, desconozco por qué Recursos Humanos me haya llamado si delante de mi trabajo yo no he faltado, no he incumplido, no tengo ningún acta lo cual ampare dicha renuncia, por lo cual yo me negué a firmar”, subrayó.

La profesional de la salud detalló que se desempeña en el área de admisión hospitalaria, donde cubre a enfermeras faltantes.

La enfermera precisó que no cuenta con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, ya que es personal de contrato.

Alexia Naomi Santos García señaló que parece desagradarle a la doctora María Teresa Guzmán Terrones, al grado de pedir su cabeza a la administradora del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Marcela Yáñez Tapia.

“Tiene aproximadamente dos meses que no me encuentro laborando con ella (María Teresa Guzmán Terrones) en el área (de Hepatitis C), es un despido injustificado el cual me piden porque yo he cumplido con mis actividades, he hecho actividades que no me corresponden como auxiliar, pero aún así las cumplo porque me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, insistió.

Santos García dijo sentirse amenazada y hostigada laboralmente por la doctora María Teresa Guzmán Terrones, por lo que hizo un llamado al gobernador del estado para que intervenga en este caso.

Por último, la enfermera no descartó que interponga una demanda en contra de quienes intentan despedirla injustificadamente.

