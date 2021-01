Enero reporta una ocupación hotelera del 15% en Veracruz

Durante el mes de enero se reporta una ocupación hotelera del 15 por ciento, que es muy mínima comparada con el 35 por ciento que se obtuvo durante el pasado mes de diciembre, dijo Sergio Lois Heredia, presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (Cometur).

“Lo que es la afluencia si se siente bastante más baja en lo que son estos 18 primeros días de enero, desde que reaperturó el sector, teníamos una tendencia positiva mes con mes, entre 5 y 10 puntos porcentuales cada mes con respecto al anterior, en enero no será así, tenemos una ocupación del 15 por ciento en la zona conurbada”, comentó.

Destacó que lo rescatable es que el golpe económico no está siendo tan fuerte para el sector hotelero, tras el nuevo brote de casos de coronavirus, ya que no se han tenido que cerrar los establecimientos.

“Son medidas que nos afectan demasiado, creo que si analizamos la reciente historia, no ha habido ningún otro tipo de medidas que no hayan afectado más, incluso la pandemia nos ha llegado a afectar más, que la misma inseguridad en su momento, no puede ni compararse”, comentó.

Te puede interesar:

Destacó que con los pocos recursos que se tienen, se están solventando los gastos, sobre todo el pago de los servicios básicos, sueldos, Infonavit, IMSS, así como los préstamos bancarios, que algunos hoteleros solicitaron.

Explicó que el pasado mes de diciembre, la ocupación hotelera cerró al 35 por ciento.

El exhorto a las autoridades es la condonación de las diversas contribuciones, sobre todo de las federales, sin embargo no se ha tenido una respuesta favorable.

Lois Heredia, aseguró que a la fecha, no se ha tenido el reporte de muerte de personal hotelero a causa del COVID-19.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.