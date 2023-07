El método de selección de candidato o candidata a la presidencia de México del Frente Amplio por México conformado por PRD, PAN, y PRI, significa “ventaja y cohesión”, el cual debería replicarse en el estado de Veracruz en la definición de aspirantes a la gubernatura, indicó el senador Julen Rementeria del Puerto.



En entrevista, informó que acudió a la reunión de las cúpulas partidistas en la Ciudad de México cuando definieron el método, y ahí escuchó “en corto” las opiniones de los panistas, perredistas y priístas, mismos que se comprometieron a apoyar al elegido o elegida para representar la candidatura.





Encuesta decidirá candidato de coalición PAN-PRD-PRI: Julen









“El método es bueno, puede significar ventaja, lograr cohesión y mejores posibilidades; estuve en la presentación del método y hay una idea de todos de participar, sumarse más allá de quién gane y eso es lo importante porque quién sea que gane todos van a sumarse, y ya no es una lucha, y lo digo porque me tocó escuchar en corto y dijeron no importa quién sea que gane con ese vamos” dijo el senador.



Cabe recordar que el 26 de junio, PAN, PRD y PRI definieron la metodología para definir el candidato o candidata para la construcción de Frente Amplio por México, con el cual se hará frente al proceso electoral 2023 – 2024 que iniciará en noviembre próximo.





El proceso de selección consiste en qué cada aspirante reúna al menos 150 mil firmas para ser contemplado como contendiente, posteriormente se realizarán tres encuestas primarias: una en tierra, una digital y otra telefónica, para determinar quiénes son los personajes mejor posicionados.

