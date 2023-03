Un grupo de personas se manifestó en las instalaciones del 83 Batallón de Infantería en el municipio de Boca del Río para exigir que sean liberados los soldados detenidos por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo.

“Pues estamos apoyando a nuestros soldados a las fuerzas armadas debido a los hechos que sucedieron y que ya todos conocemos por las redes sociales, nos manifestamos pacíficamente para hacer valer los derechos de nuestros hermanos soldados, porque ellos siempre nos están defendiendo a nosotros en desastres naturales, ellos son los primeros en llegar y no se nos hace justo lo que está sucediendo”, señalaron los protestantes.

El pasado 26 de febrero cuatro elementos del Ejército Mexicano fueron detenidos y vinculados a proceso tras la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Lo que queremos es que haya justicia si ellos cometieron un error las leyes son claras, pero que sea justo, porqué aquellos cuando caen malamente por el camino torcido que ellos, porqué a ellos los defiende Derechos Humanos, por qué al personal del Ejército no lo apoyan y no lo defienden, porqué ese es el motivo nosotros no somos movidos por ningún grupo delincuencial somos ciudadanos que queremos apoyarlos a ellos de esta manera”, expresó Arturo Domínguez, uno de los manifestantes.

Todos los manifestantes utilizaron en su vestimenta el color verde militar y llevaban varias pancartas en donde solicitaban la defensa de los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los ciudadanos arribaron a las instalaciones del 83 Batallón de Infantería y después se colocaron frente a las puertas unos minutos para posteriormente marchar por algunas calles aledañas.

En Veracruz se suman a la protesta de los soldados detenidos de Nuevo Laredo

En Veracruz se suman a la protesta de los soldados detenidos de Nuevo Laredo

Cabe señalar que la marcha fue convocada en diversas ciudades de la República como:

En la Ciudad de México la cita es en el Ángel de la Independencia.

En San Luis Potosí, por ejemplo, la cita es el próximo 12 de marzo en Calzada de Guadalupe afuera del 40/o. Batallón de Infantería.

En Ciudad Valles, SLP, la convocatoria es el 36/o. Batallón de Infantería.

En Querétaro la manifestación se realizará frente a la 17/a. Zona Militar.

En Hermosillo, Sonora, la manifestación en favor del Ejército Mexicano será frente a la 4/a. Zona Militar.

En Chetumal, Quintana Roo, la cita es frente a la 34/a. Zona Militar

En Irapuato, Guanajuato, la concentración se realizará frente a la XII Región Militar.

En Tapachula, Chiapas, la manifestación será frente a la 36/a. Zona Militar.

En Victoria, Tamaulipas, se realizará en el 77/o. Batallón de Infantería.

En Tampico, Tamaulipas, la convocatoria es el 15/o. Batallón de Infantería.

En Mexicali, Baja California, el 23/o. Regimiento de Caballería Motorizada (RCM)

En Acapulco, Guerrero, en el 56/o. Batallón de Infantería.

En Iguala, Guerrero, el 27/o. Batallón de Infantería.

En Atoyac de Álvarez, Guerrero, frente al 109/o. Batallón de Infantería.

En Toluca, Edomex, la manifestación será frente a la 22/a. Zona Militar.

En Puebla, la marcha pro Ejército Mexicano será afuera del Campo Militar No. 25-A, en la rampa.

En Tlaxcala será frente a la 23/a. Zona Militar.

En Durango (Gómez Palacios y Lerdo) se convoca a asistir al 72/o. Batallón de Infantería

En Torreón, Coahuila, en el 33/o. Batallón de Infantería.

En Monterrey, Nuevo León, la manifestación será frente al Cuartel General.

En Aguascalientes será frente a la 14/a. Zona Militar.

En Jalapa, Veracruz, frente a Palacio Municipal y Campo Militar 26-A

En Poza Rica, Veracruz, la convocatoria es el 7/o. Batallón de Infantería.

En el puerto de Veracruz se convoca en el 83/o. Batallón de Infantería.

En Guadalajara, Jalisco será frente a la V Región Militar.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, se convoca al 16/o. Regimiento de Caballería Motorizada (RCM).

En Villahermosa, Tabasco, se convoca el 37/o. Batallón de Infantería.

En Celaya, Guanajuato, se convoca en el 55/o. Batallón de Infantería.

En Morelia, Michoacán, se convoca el 12/o. Batallón de Infantería.

En Cancún, Quintana Roo, la convocatoria es el 64/o. Batallón de Infantería.

En Oaxaca la marcha militar se realizará frente a la 28/a. Zona Militar.

En Tijuana, Baja California, la manifestación será frente al Cuartel General de la 2/a. Zona Militar.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la marcha militar se realizará frente a la VII Región Militar.

En Cuautla, Morelos, se está citando en el 5/o. Regimiento Blindado, de donde partirán hacia el zócalo de la ciudad.

En Tempoal, Veracruz la convocatoria es en el 74/o. Batallón de Infantería

En Guadalupe, Zacatecas se convoca el 11/a. Zona Militar ubicada en Av. SEDENA Col Ejidal.

En Chilpancingo, Guerrero, la manifestación será frente al 50/o. Batallón de Infantería.

En Campeche el punto de reunión es en la 33/a. Zona Militar.

En Culiacán, Sinaloa, se convoca frente al 94/o. Batallón de Infantería

En Tamazunchale, San Luis Potosí, la cita es frente a la Base Militar que se encuentra en la cuchilla.

En Delicias, Chihuahua, se cita frente al reloj público en el 66/o. Batallón de Infantería.

En Cuernavaca, Morelos, se cita frente a la Glorieta la Luna para partir rumbo a la Zona Militar.

En Tuxpan, Veracruz, se convoca al 39/o. Batallón de Infantería.

En Delicias, Chihuahua, se cita frente a la 5/a. Zona Militar.

En Yucatán, la convocatoria para esta marcha militar es en la X Región Militar.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ