En Veracruz se desarrollará la tercera fase de la vacuna anticovid INOVIO

En próximos días, Veracruz, a través de Faicic Centro de Investigación Clínica, se desarrollará la tercera fase de la vacuna alemana INOVIO, contra el covid-19.

La cual fue recientemente presentada en la conferencia “Mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó la directora general de dicho centro, Sharzy Molina Guízar.

Asimismo, adelantó que este biológico tiene la característica que no es inyectado, sino a través de un disparo en el brazo que impactará a nivel celular, mediante un electrodo.

Además, reveló que esperan desplegar 250 antígenos a igual número de veracruzanas y veracruzanos mayores de 18 años, no embarazadas ni lactando y se aplicaría a personas que no hayan sido vacunadas contra el coronavirus.

La entrevistada resaltó que, incluso, en su fase 2, este antígeno ya cuenta con un 95% de eficacia y la fase 3 permitirá averiguar la genética, la raza y la etnia en diversos países.

“Que es una vacuna que también va a desarrollar su fase 3 aquí en el país y la cual Faicic la va a desarrollar aquí en Veracruz (..)”.

“Nosotros esperamos contribuir a esta investigación con 250 dosis para pacientes. Aquí el reto es que son pacientes que nunca hayan recibido una vacuna para la covid-19. Serían dos dosis y un distintivo de esta vacuna es que no tiene una aguja, no se va a inyectar como las vacunas tradicionales sino va a ser a través de un electrodo”.

“El cual, permite llegar de manera celular, mucho más rápido, lo que es toda la parte que permite y evita que se produzcan las células de covid-19, lo que le llamamos la inmunidad”, explicó la empresaria.

La directora general de Faicic Centro de Investigación Clínica , Sharzy Molina Guízar.

No obstante, señaló que los pormenores de esta innovación se darán a conocer en los siguientes días en rueda de prensa en la que participarán investigadores, científicos infectólogos, epidemiólogos y médicos internistas.

Añadió que, por el momento no se contempla comercializar vacunas de manera particular, pues es un acuerdo establecido por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Que esta no podrá ponerse a la venta hasta que más del 60% de los habitantes en el mundo se encuentren inmunizados.

En Veracruz se desarrollará la tercera fase de la vacuna anticovid INOVIO

“En donde no solamente se está viendo funcionar a un solo país sino lo que se busca es que haya una complementación de los países ya vacunados”.

“Hasta que la población a nivel mundial no se encuentre más del 60% vacunada, no pueden salir vacunas a la venta porque si no, otros países se quedarían sin tener la posibilidad”.

La también activista anunció que habrá refuerzo de la dosis CanSino, la cual se aplicará únicamente a pacientes sujetos a investigación; así también, recordó que las investigaciones continúan y las vacunas de todas las marcas de laboratorios siguen desarrollándose.

Incluso la Novavax tendrá su refuerzo a partir del siguiente mes, lo que permitirá evaluar cómo actúa dicho biológico en contra de las nuevas variantes.

De la misma manera, comentó que, debido a su eficacia, ya se autorizó el uso de emergencia de la píldora de Merck contra el covid-19, en sus tres variantes que son: para pacientes hospitalizados, para personas que han convivido con un enfermo de coronavirus o positivo a covid.

Por ello, Molina Guízar resaltó que la industria farmacéutica ha trabajado para revolucionar las vacunas para hacer frente a los linajes del SARS-COV-2.

Igualmente, y ante la presencia de la nueva variante Omicron del coronavirus y de una posible cuarta ola de contagios de covid-19, la directora general Faicic Centro de Investigación Clínica aseguró que la única forma de hacer frente a estos retos es mantener las medidas sanitarias establecidas por las autoridades médicas, conocidas en todo el mundo.

A su vez, estimó que esta nueva ola de coronavirus se presente posterior a la segunda semana de enero de 2022 y que comience desde las fronteras del norte y sur del país, que es donde hay mayor presencia de turismo.

“Porque no solamente va a surgir esta nueva variante, sino vamos a enfrentar durante el próximo año, otras variantes y, siempre la medida mayor preventiva va a ser las que ya conocemos: la distancia social, el uso del cubre bocas, el lavado de manos”.

“Que sepan que las vacunas que están surgiendo a partir de ahora, ya vienen mucho más sofisticadas, más evolucionadas, porque, a través de estos dos años que llevamos de investigación, la industria farmacéutica ha permitido contribuir mejorar a través de las vacunas”, finalizó.

