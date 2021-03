El delegado Manuel Huerta aseguró que en el puerto de Veracruz no se permitirá el “turismo de vacunas”

El turismo de vacunas se convirtió en una manera de “saltarse la fila” y recibir la vacuna aun cuando no corresponde.

Por lo que, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de los Programas Federales para el Desarrollo en Veracruz, aseguró que, durante el arranque de la aplicación de las dosis a adulto mayores, se detectaron al menos cinco casos de ciudadanos del municipio de Boca del Río.

El entrevistado aseguró que tenían el pretexto de que supuestamente habían sobrado dosis y que podrían tener acceso a ellas.

Han buscado “saltarse la fila”

“Hay que decir que llegaron ciudadanos de Boca del Río, me tocó atender a varios, recordar que el Fraccionamiento Virginia, está a cuatro minutos de Boca del Río, fueron más o menos cuatro o cinco que yo atendí, que cuando llegaban se daban cuenta que no podían pasar, porque somos muy estrictos y no permitimos que gente de otros municipios, distintos a los que no sea el programado, sean vacunados, porque yo decía que la gente ha sido muy participativa”, comentó.

Sin dar detalles, dijo que incluso algunos familiares de funcionarios, intentaron vacunarse, pero no dio detalles al respecto, solo que dicha información fue filtrada a través de las redes sociales.

“Se hablaba de los familiares de algunos funcionarios, no recuerdo quienes”, comentó.

Destacó que si algún colaborador del gobierno estatal o federal, incurre en alguna irregularidad de este tipo, será sancionado.

“Si alguien hace mal uso en función de sus contribuciones legales y si quiere burlar la confianza de sus ciudadanos, pues es exhibido por los mismos ciudadanos”, agregó.

Concluyó que la jornada de vacunación anticovid, ha sido un éxito y solo el primer día, se lograron vacunar a 12 mil adultos mayores en el puerto de Veracruz.

