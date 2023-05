Integrantes de la Antorcha Campesina en el puerto de Veracruz, encabezados por Cristina Marín Leal, condenaron el asesinato de Conrado Hernández Domínguez y Mercedes Martínez Martínez, ambos miembros del Comité Estatal de Antorcha en Guerrero, quienes fueron asesinados el pasado 12 de abril, junto con su hijo de escasos 5 años.

Por ello se unieron a la manifestación nacional, por este sanguinario crimen donde la pareja murió a golpes, mientras que su hijo fue asfixiado, según lo concluyó la necropsia de ley.

El crimen ocurrido en el estado de Guerrero, se debió al clima de inseguridad que padece esa entidad y todo el país.

“Se pide que se encuentren a los responsables de este crimen y se castigue, porque se ha hecho costumbre en el país, que estos crímenes quedan impunes y que los que hacen estos crímenes están libres y no solo es el caso de antorcha sino muchas familias que están reclamando el asesinato de sus familiares y no tienen respuesta, ya llevamos más de 40 días de este asesinato y no hay respuesta”, comentó.

En Veracruz exigen justicia por asesinato de líderes Antorchistas en Guerrero

Se trataba de una pareja de líderes Antorchistas que organizaban colonos y campesinos, para buscar mejores condiciones de vida.

La entrevistada aseguró que se trata de luchadores sociales que solo buscan en bien de su pueblo.

Cristina Marín Leal, responsable de Antorcha Campesina en el Puerto de Veracruz, aseguró que este terrible asesinato, causó mucha sorpresa e indignación porque no se trataba de gente mala, sino una pareja honesta que se dedicaba a la actividad organizativa y social.

Esta manifestación se realiza a nivel nacional este mismo jueves, exigiendo al gobierno federal, ayude a esclarecer este crimen y se castigue a los responsables.

