Debido a que el 50 por ciento de los jóvenes veracruzanos deben migrar a otros estados o países ante la falta de oportunidades de empleo, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, aseguró que la prioridad del gobierno federal debería ser atacar la inseguridad y el desempleo.

“Ojalá que promoviera fuentes de trabajo para tanta gente, que se van muchos jóvenes. El 50 por ciento de los jóvenes veracruzanos tienen que migrar; tienen que migrar porque aquí no tienen trabajo y es una situación que se debe de atender y ayudaría mucho al desarrollo del estado”, comentó.

Destacó que Veracruz es un estado muy rico, pero, al no haber desarrollo, simplemente no se genera riqueza; por ello la generación de más fuentes de trabajo debería ser la prioridad.

Te puede interesar:

Dijo desconocer si la falta de empleo es responsabilidad del gobierno estatal, simplemente se debe de trabajar para abatir el rezago que existe; sobre todo con la llegada de la pandemia, que agudizó la crisis económica de muchas familias a nivel nacional.

Además de la inseguridad es otro de los problemas que está afectando a la entidad veracruzana, pero es a consecuencia de la falta de oportunidades de empleo que mucha gente tiene que incurrir en hechos ilícitos.

Briseño Arch se negó a dar una opinión con respecto a la contra protesta que realizó una joven feminista dentro de la marcha que se realizó el sábado por la tarde, en favor de la mujer y de la vida, y contra el aborto.

“Yo no me voy a meter con ese tema, no tiene sentido meterme en él”, comentó.

Concluyó que la participación de los veracruzanos fue positiva, y otros más seguramente estuvieron participando en oración.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.