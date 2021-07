En penales de Veracruz no se usa la tortura contra internos: abogado

Al momento no es sabido que en centros de readaptación social de Veracruz recurran a métodos de tortura para tratar de regenerar a convictos, pues el hecho de estar privados de su libertad ya representa un castigo suficiente para ellos y sus familias, aseguró el abogado litigante y exdirector del antiguo Penal Allende de esta ciudad, Juan Miguel Reboulén Uribe.

Añadió que siempre existen diferencias entre algunos de ellos o hasta bullying como parte de las conductas de las personas e insistió que como abogado y responsable de algunos centros penitenciarios del estado no se ha sabido de este tipo de prácticas.

“El castigo es la privación de la libertad, ese es el castigo”

“No que yo tenga conocimiento, pues siempre va a ver entre ellos bullying, entre ellos siempre va a existir, es parte de la naturaleza humana (…) No, no, no hay de ese tipo, yo soy abogado litigante y no ha habido ese tipo de problemas (…) El castigo es la privación de la libertad, ese es el castigo. No tiene uno por qué estarlos golpeando o tratándolos con groserías, tratando a su familia mal, nada absolutamente”

Reboulén Uribe consideró que sí es posible readaptar a los reos que atraviesan condenas en los diferentes penales de la entidad, pero se requiere de voluntad política y trabajo comprometido para lograr que las personas se conduzcan de mejor manera.

El tiempo en la cárcel no es una “venganza” contra los internos

“Sí se puede, cómo no, definitivamente se puede hacer ese cambio de conducta, no es readaptación, eso es cambiarlos totalmente, es mejorar al ser humano. Esa es la obligación de todas las autoridades: si alguien delinquió, no es la venganza”.

Te puede interesar:

De la misma manera, el también ex magistrado admitió que hay que hay que apegarse a la realidad, pues “árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza” y lo que las autoridades de las cárceles deben hacer es enfocarse a cambiar conductas por unas más provechosas y que traigan beneficios no sólo para ellos, sino para la sociedad.

“Hay que ser realistas, hay que cambiarles su conducta, si no sabe leer, que aprendan a leer, si están mal de salud, cambiarlos, si están mal del coco (sic), ponerles psiquiatras, psicólogos y ponerlos a trabajar, el trabajo es la solución, el trabajo es la madre de todos los vicios”.

En penales de Veracruz no se usa la tortura contra internos: abogado

Finalmente, el entrevistado reconoció que Veracruz es un puerto cosmopolita, muy grande en donde se comenten gran cantidad de ilícitos y aunque la juventud es difícil de tratar, sí es posible conducirlos por mejores caminos, pues durante su administración en diferentes reclusorios, muchos aprendieron oficios, practicar deportes y se prepararon en oficios.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.