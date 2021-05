En orden, arranca aplicación de exámenes de admisión para la UV

La mañana de este sábado dio inicio el proceso para presentar exámenes de admisión para las y los aspirantes a las diferentes carreras de la Universidad Veracruzana (UV), el cual se llevó a cabo de manera presencial con las medidas sanitarias establecidas en las tres sedes establecidas para la zona conurbada, pero también vía remota, similar al año anterior, debido a la pandemia por Covid-19, dio a conocer el vicerrector de la Máxima Casa de Estudios de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales.

Al ingresar se aplicaron los protocolos establecidos por autoridades de salud. (FOTO: Manuel López)

“También el año pasado tuvimos examen presencial y ahora también tenemos examen presencial, aunque no deja de haber un grupo de aspirantes que solicitaron mejor hacerlo en línea”

Agregó que el ingreso a las aulas en donde se llevaría a cabo la aplicación de los exámenes se efectuó sin contratiempos y en orden.

De la misma manera, informó que en esta ocasión se contó con tres sedes; la primera de ellas fue Mocambo en donde arribaron 712 aspirantes; la segunda, la de Ingenierías en donde se presentaron 463 y, la tercera, las instalaciones de la facultad de Administración, en donde llegaron 832.

Asimismo, para este domingo 23 de mayo, se estima que arriben a Mocambo 808 personas; en Ingenierías 461 y Administración 831; así también mencionó que, para el siguiente fin de semana, presentarán dicha prueba otro grupo de aspirantes, de tal forma que, el sábado 29 y domingo 30 de mayo estarán participando en la sede Mocambo 806 estudiantes; en Ingenierías 460 y en Administración 830 para el 29 de mayo y 820 el domingo 30.

El vicerrector de la región explicó que los resultados se publicarán en internet, en el portal de la convocatoria a partir del 25 de junio de este año.

El académico reveló que para el siguiente ciclo escolar se contarán con 3 mil 800 espacios aproximadamente en las diferentes licenciaturas, lo que representa un aumento en los espacios, ya que recientemente se apertura la carrera de Biología Marina, aunado a las que ya habían aperturado en 2020, como la de fotografía, entre otros.

Al respecto, Pérez Morales recomendó a las y los aspirantes a no pernoctar en las afueras de las sedes, pues no es necesario, ya que se atenderá a cada alumno a la hora del ingreso, la cual será a las 8:00 am.

Recordó que previamente se enteró a las y los candidatos a un espacio en la universidad en torno a la documentación y materiales que habrían de llevar para presentar su examen, como su identificación; de la misma forma que las medidas de salud, como el uso del cubrebocas y guardar la sana distancia.

