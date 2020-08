En México hay 40 mil personas desaparecidas: Colectivo Solecito. Indica el representativo en Veracruz, que la lucha sigue, pese a la pandemia del covid-19.

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, que se celebra este 30 de agosto, las integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, mantienen una campaña en redes sociales para exigir justicia y retorno por sus familiares desaparecidos.

A través del #HastaEncontrarlos, #LosQueremosDeVuelta, las integrantes del Colectivo Solecito, relatan en una serie de breves videos, con una duración de un minuto, el viacrucis que están padeciendo, para poder encontrar a su ser querido.

Lucia Díaz Genao, vocera y fundadora de la agrupación, dijo que por no existir condiciones sanitarias determinaron no realizar ningún acto que pongan en peligro la salud de las integrantes.

Colectivo Solecito de Veracruz sigue buscando personas pese la pandemia

“Nosotras respetamos que Veracruz, no está para realizar manifestaciones, nosotras no queremos exponer a las compañeras, lo de menos sería ir, pero expondríamos a la gente y nunca haríamos eso, somos muy responsables. La mama de los desaparecidos tenemos que encontrar a nuestros hijos y esa pandemia es muy peligrosa y no queremos arriesgarla”, comentó.

Para dejar claro que la lucha sigue, pese a la pandemia del covid-19, se lanzaron dos campañas, una en la cual recuerdan los casos de cada uno de las integrantes y otra en la que piden sumarse a la petición dirigida para el presidente Andrés Manuel López obrador a fin de exigirle que la búsqueda de personas desaparecidas en vida y la identificación forense sea una prioridad para la administración federal.

Se creen los protocolos de investigación y de búsqueda necesarios, para que las Fiscalías Especiales de Desaparición y las Comisiones de Búsqueda se puedan coordinar y actuar de manera inmediata en la búsqueda de personas desaparecidas.

Además de la adecuada implementación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas aprobado esta semana. Así como la debida conformación del nuevo Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), creado en diciembre de 2019, a través de la designación de un grupo coordinador que asegure su funcionamiento.

La petición se encuentra en la plataforma change.org y es encabezada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, luego de recordar que hay más 40 mil personas que se encuentran en esta condición a nivel nacional y hay una deficiencia en los servicios médicos Forenses, los cuales no cuentan con los protocolos adecuados de actuación ni personal especializado como peritos o médicos forenses capacitados.

