En marzo llegarán a Veracruz, las reliquias de San Chárbel

Durante los primeros días del próximo mes de marzo, llegarán al puerto de Veracruz, las reliquias de San Chárbel, así lo confirmó la Diócesis de Veracruz, encabezada por el obispo Carlos Briseño Arch.

El entrevistado dijo que las reliquias de San Chárbel, llegarán al Centro Libanés y posteriormente serán exhibidas en la iglesia de San Chárbel.

Por ello se alistan varias actividades en honor a San Chárbel, considerado el santo de las peticiones imposibles. Las actividades se realizarán del 4 al 6 de marzo.

“Vamos a tener ese gusto de tener en unos días las reliquias de San Chárbel y van a estar en el Centro Libanés y después se van a ir a San Chárbel y ahí habrá varios eventos, de misas y adoración y la adoración de las reliquias de San Chárbel”, comentó.

Se desconocen los detalles si se trata de reliquias 1er grado (un fragmento del cuerpo) o 2do grado (un fragmento de su ropa o de algo que el santo usaba durante su vida).

“Son una parte, puede ser no sé si son reliquias de primer o segundo nivel, si es de segundo nivel son alguna vestimenta, de primer nivel son un huesito o algo así”, comentó.

La iglesia católica pedirá a San Chárbel, para que transforme los corazones de las personas que hacen el mal, y que los gobernantes tomen buenas decisiones y que a toda la sociedad en general, los convierta en promotores de la paz y la justicia.

“Yo pediría que interceda por nosotros, para que cambien los corazones de aquellos que hacen el mal e ilumine a nuestros gobernantes a que hagan lo correcto y que a todos nos ayude a ser promotores de esa paz y de esa justicia que necesitamos en nuestro país”, comentó.

El programa de la visita de las reliquias es el siguiente:

4 de marzo a las 4:00 de la tarde, será la llegada de las reliquias al Club Libanés de Boca del Río.

A las 7:00 de la noche, se realizará la misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced.

5 de marzo

9:30 am Llegada de las reliquias a la parroquia San Chárbel

10:00 am Misa con los niños

12:00 pm Misa pro populo

01:30 pm Misa con exposición de las reliquias

04:00 pm Encuentro de los enfermos con las reliquias

07:00 pm Misa con los enfermos

08:00 pm Vigilia solemne de la Adoración nocturna mexicana

6 de marzo

07:30 am Laudes con la vida consagrada

08:00 am Misa en Rito Maronita con la vida consagrada

09:00 am Veneración

11:30 am Despedida de las reliquias de San Chárbel

