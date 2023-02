La Universidad Veracruzana está en espera de que avance el proceso de la donación del terreno del ex Penal de Allende que realizará el Ayuntamiento de Veracruz, esto luego de que el Congreso del Estado publicara su autorización en la Gaceta Oficial del Estado.

Al respecto, el vicerrector de la Región Veracruz-Boca del Río, Rubén Edel Navarro, aclaró que en ningún momento el proyecto de la Facultad de Artes se detuvo.

“Pero en ese sentido el proyecto del Artes está avanzando, el proyecto de Artes no se ha detenido, supimos de la aprobación del Congreso, de la donación y está en el despacho de la abogada general de la Universidad continuar con el procedimiento llevar a cabo todos el acto legal que significa una aprobación, y en esos términos, nosotros estamos a la espera de las indicaciones de la Rectoría al respecto, de ese proyecto, pero el curso digamos legal de esa situación continua”, comentó.

En espera de donación de terreno de ex Penal de Allende: UV

Cabe recordar que previo a la aprobación de la donación del terreno, se especuló una posible cancelación por falta de presupuesto, sin embargo, Edel Navarro, reiteró que el proyecto continúa y el proceso de donación sigue su curso.

Para este proyecto ya se tiene contemplado un plan desde la dirección de proyectos y un presupuesto para la primera etapa de 30 millones de pesos.

“El presupuesto que tiene asignado la Universidad Veracruzana, no pone en riesgo la operación Universidad Veracruzana y de manera en particular la región de Veracruz, a mí me llamó la atención que dijeron que no iba a proceder el proyecto del penal de Allende porque en ningún momento yo comenté eso, cuando me preguntaron hacer de restringir el presupuesto, no solamente de la Universidad Veracruzana, sino de cualquier otra Universidad pues eso afectad los nuevos proyectos como en cualquier otra institución”, aseguró.

