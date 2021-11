En diciembre incrementarán 5% los precios de las cartas de los restaurantes: Canirac

Los precios de las cartas de los restaurantes, sufrirán un incremento del 5 por ciento, durante el próximo mes de diciembre, debido a la inflación que se registra en México, que se disparó en un 7.05 por ciento, siendo su mayor nivel en los últimos 20 años, dijo Marcel Van Eyck, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Mucha gente en esta temporada si acude y se registra mucha venta y si podríamos subirle un poquito, pero otra vez tenemos que mantener un precio muy estable, para seguir atendiendo bien a nuestros consumidores, sería un aumento muy mínimo, pero necesario de un 5 por ciento”, comentó.

El entrevistado aseguró que los precios de los menús de los restaurantes han subido poco a poco, ante el incremento de los insumos.

Destacó que la mayoría de los restaurantes no quieren subir sus precios, pero no les queda de otra y poco a poco, han aplicado el incremento en sus cartas, que ha sido muy mínimo, al grado que los clientes no lo logran percibir.

“Eso es lo más complicado porque se incrementa todos los insumos, todo lo que te puedas imaginar como gas, luz, agua, propinas y la renta de los locales, así como las nóminas; pero para nosotros es muy complicado subir los precios de la carta, en el menú. No queremos perder clientes y tratamos siempre de mantener un sueldo correcto y que la gente siga consumiendo en nuestros restaurantes”, comentó.

El entrevistado dijo que los empresarios tienen que subir sí o sí los precios de los menús, pero al aplicar el aumento, resulta contraproducente para los negocios porque la gente ya no acude a consumir.

Resaltó que en los últimos cuatro o cinco meses, se ha registrado una recuperación económica en el sector restaurantero de un 4 o 5 por ciento, y no se descarta que la época decembrina sea muy positiva, tras un año y ocho meses de pandemia.

Explicó que las pérdidas económicas han sido muy graves y deberá pasar mucho tiempo, para que este sector pueda recuperarse, aunado a la inflación que se está registrando y el incremento de los insumos, que complican la recuperación.

Por ello, no se descarta un buen cierre de año, ya que la gente ya tiene más confianza de salir de sus casas y acudir a un restaurante, que cumpla con las medidas sanitarias que exigen las autoridades, para evitar los contagios.

