Debido a las condiciones en las que se encuentran las playas del municipio de Alvarado durante el próximo periodo vacacional de Semana santa, solo serán tres de las ocho las que se encontrarán abiertas, así lo comentó el director de Protección Civil del municipio en mención, Daniel Romero Pilar.

Dijo que las que estarán cerradas serán señalizadas mediante lonas y pancartas, además se tendrán guarda vidas en la zona para exhortar a la población a no introducirse.

“Bien sabemos que en la Cava se encuentra encallado un barco que es una atracción turística, ya nos encontramos en coordinación con la Secretaría de Protección Civil y la Marina, ya se mandaron hacer señalética para informar que está prohibido al nado en esa zona, ya que es de atracción turística, solamente pueden recorrer los turistas, pero no podrán ingresar al barco, se hacen vados porque el barco ya encallo y genera muchas corrientes, pozas y ya hemos tenido 3 rescates en lo que va de esa administración”.

En Alvarado solo tres playas estarán abiertas para Semana Santa

Indicó que además se coordinarán con personal de la Marina y guardavidas temporales que realizarán recorridos preventivos en las playas para concientizar a los visitantes de las medidas de seguridad.

“Obviamente no podemos descuidar a los niños, no introducirse al mar una vez que se injirieron bebidas alcohólicas y alimentos, las playas estarán habilitadas desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde, a partir de las 18:00 se hará un recorrido con las distintas fuerzas de tarea para cerrar las playas y que ya no queden personas al interior del mar”.

Señaló que las playas más visitadas son las de Antón Lizardo y Mata de Uva, por lo que se tendrá atención especial en dichas zonas.

Con información de Luis Ortiz

