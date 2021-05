En alianza, municipio y empresarios, rescataremos Veracruz: Exsome

El candidato Ricardo Exsome se reunió este jueves con empresarios de Veracruz, con quienes planteó su estrategia para rescatar el puerto

Es urgente mejorar el centro histórico con una visión a futuro, un proyecto a largo plazo, que no se cambie con la llegada de un nuevo alcalde, dijo el candidato por la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”, Ricardo Exsome Zapata, durante una reunión con los miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz (Canaco).

Ricardo Exsome Zapata estuvo reunión con miembros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz.

Acompañado por los candidatos de la misma coalición a diputaciones federal y local, se comprometió a dar facilidades y apoyos a la inversión privada para que generen empleos desde el primer día de su administración municipal.

De la misma manera, reiteró que trabajará sobre el tema de los mercados en distintos puntos de la ciudad, donde se ubiquen los ambulantes y explorar la opción de parques industriales.

Ricardo Exsome asistió a la recepción de candidatos a diputado federal, diputado local y presidente municipal. Entrega de propuestas de empresarios del comercio, servicios y turismo en Veracruz.

Sin favoritismos a amigos ni familiares

A los socios de la Canaco-Veracruz los invitó a que tengan un lugar especial en el comité de adquisiciones como supervisores. “No voy a favorecer a ningún amigo ni familiar. Hemos peleado mucho por eso y yo lo voy a hacer con ustedes”.

Destacó: “De hecho, mi propuesta más importante: quiero trabajar con ustedes y, que las decisiones que se tomen, sean con ustedes, por el bien de Veracruz.

“La primera, es poner a su consideración mi propuesta de director de Desarrollo Económico: Jimy Homs”, expresó al terminar la charla y agregó que el encuentro de este jueves “fuera nuestra primera mesa de trabajo”.

“Quiero trabajar con ustedes y, que las decisiones que se tomen, sean con ustedes”.

Les manifestó que hay diferencia entre los aspirantes a la presidencia municipal de Veracruz. ¿Quieren a un gritón sin resolver o un aliado resolviendo?

“Yo sí quiero y me duele Veracruz, y no lo uso de trampolín. Yo sí quiero que en Veracruz a ustedes les resulte tener un comercio y no como a los otros que quieren venir a hacer negocios aprovechándose de Veracruz”.

Sobre la legalidad, “no me gusta hablar de esto, pero… quién miente para llegar, llega para mentir”.

No tengo necesidad de robar

Enfatizó que su gobierno estará integrado por ciudadanos empresarios que desean que se solucionen los problemas que afectan al municipio de Veracruz.

Te puede interesar:

“Las propuestas de las Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y otros organismos empresariales serán tomadas en cuenta en cuanto llegué a la alcaldía porteña”. Muchos de los ejes de su campaña para ganar la presidencia municipal coinciden con las que hoy le presentó este organismo que tiene a su cargo una parte significativa de la economía local.

Exsome Zapata estuvo acompañado durante este encuentro por sus compañeros de fórmula: Rosa María Hernández Espejo, candidata a diputada federal por el distrito 04; Diana Santiago Huesca, candidata a diputada local por el distrito XV, y Fernando Arteaga Aponte, candidato a diputado local por el distrito XIV.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.