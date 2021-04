Se prevé una temporada de huracanes 2021 muy activa debido al calentamiento global

Debido al intenso calentamiento global se estima una activa temporada de huracanes 2021, es decir, entre 22 y 24 eventos que se registrarán a partir del primero de junio, dijo el meteorólogo Isidro Cano Luna.

“En lo personal y de acuerdo a lo que estoy observando en el calentamiento que ya se está mostrando, a mi consideración vamos a tener entre los 22 y los 24, entre tormentas tropicales y huracanes, para este año”, comentó.

Agregó que “lo que si podíamos asegurar que debido al intenso calentamiento que se está presentando, no tan solo en los continentes, sino también en los océanos. Vamos a otra temporada de huracanes muy activa; pero antes vamos a pasar por una temporada de sequía también muy severa, que de hecho ya se está presentando en el norte del país. Ya estados como Chihuahua, Sonora y Coahuila están padeciendo porque los huracanes, que fueron muchos en el 2020, no se acercaron tanto al territorio nacional y esto no llenó presas y esto es muy importante porque no hay de donde tomar agua y por tal razón, ya la sequía en lo que son estos sitios se está viendo muy severa”.

Se esperan sequías en el estado

El entrevistado aseguró que el estado de Veracruz no será la excepción, sobre todo en la región de Huayacocotla, Chicontepec, Poza Rica, Papantla, pero también hacia la región de los Tuxtlas con una sequía intensa y severa durante las próximas semanas.

Te puede interesar:

Citó como ejemplo que en la Cuenca del Papaloapan, las temperaturas ya están sobre los 40 y 41 grados, como Tierra Blanca, Cosamaloapan y Otatitlán.

Podríamos tener 50 huracanes este año, pero si todos son a mar abierto, en el océano atlántico, no hay riesgo relevante.

Sin embargo, se podría tener uno solo que impactara una zona intensamente poblada que traería graves consecuencias.

Concluyó que nadie puede precisar si van a impactar en Tamaulipas, Yucatán o en Veracruz, porque son fenómenos que se van determinando de acuerdo al rumbo que toman.

Los huracanes utilizan las temperaturas del mar como carreteras y siempre van por donde encuentran más cálido, por ello cambian su trayectoria muy rápidamente.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen