Empresas, por derecho humano, no pueden suspender el agua a usuarios

Las empresas encargadas de brindar el servicio de agua en los diferentes municipios del estado ni del país podrán restringir el suministro a sus usuarios pese a que éstos mantengan un adeudo con las mismas por este concepto, pues el acceso al agua es un derecho humano universal, explicó el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, Luis Alberto Martín Capistrán.

Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, Luis Alberto Martín Capistrán.

“El servicio de agua tiene la característica de que es un derecho humano y como un derecho humano no debe estar condicionado a nada, inclusive, ni siquiera la falta de pago le permite a la empresa cortar o restringir el servicio”.

Al respecto, el jurisconsulto recordó que, las empresas responsables como el grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) o la compañía de Agua de Boca del río (CAB) firmaron un acuerdo con los ayuntamientos en donde se comprometen a suministrar el vital líquido a las viviendas que cuentan con contrato y que, en caso de existir débitos del cliente al consorcio, este último deberá requerir el pago por las vías legales sin interrumpir el abasto.

“Tienen que suministrar el servicio, CAB cuando hizo el convenio con el ayuntamiento de Boca del Río se comprometió a suministrar el servicio a todos los usuarios. Si el usuario no puede pagar y tiene una deuda, la empresa tendrá que demandar el cobro de la deuda y seguir suministrando el servicio (…) La falta de pago genera una deuda y la deuda tendrá que cobrarla en un juzgado si el usuario no se la puede pagar o no se la quiere pagar”.

En este sentido, el abogado mencionó que pocas personas están enteradas de esta situación, por lo que es importante que revisen sus contratos, se documenten y/o consulten a algún jurista experto en la materia para evitar ser sorprendidos, pues este tipo de situaciones se potencializaron con la crisis económica derivada de la pandemia por Covid-19.

“Ese es un dato muy importante que mucha gente desconoce y que debemos dar a conocer porque ahorita con el tiempo de la pandemia, este tema estuvo sobre la mesa y surgieron muchas controversias de que no se puede pagar el agua y la están cortando”.

Martín Capistrán aclaró que los organismos del agua podrán restringir el servicio cuando se trate de situaciones extraordinarias, como en el caso de los críticos niveles que presenta el río Jamapa que afecta la producción de las Plantas I y II y que son las responsables del 45% del abasto de los municipios conurbados del vital líquido.

Empresas, por derecho humano, no pueden suspender el agua a usuarios

“Podrán restringirlo cuando no tienen energía para bombear, podrán restringirlo en circunstancias propias de la empresa, pero no por la falta de pago”, concluyó.

