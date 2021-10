Empresarios y CFE dialogarán sobre los cortes de energía eléctrica a negocios

De acuerdo con los empresarios, los trabajadores de CFE llegan a los negocios y les argumentan que operan de manera irregular y les cortan el servicio

El próximo 12 de noviembre, las diversas cámaras empresariales se podrían reunir con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la finalidad de dar solución al problema que diversos comercios han tenido con las visitas de supervisión de la paraestatal en donde bajo el argumento de que existen supuestas irregularidades, les cortan el servicio sin mayores explicaciones, dio a conocer el empresario Antonio Chedraui Mafud.

“Ya me habló el presidente de la Canaco, el señor Mendoza, y también con una persona de CFE. Yo de una forma y otra estoy en el concejo de CFE de aquí, entonces, me pidieron que tuviéramos una reunión para saber por qué está pasando esto (…) No estoy seguro si sería el 12 de noviembre cuando ya se va a tener una reunión y con las personas, incluso, que han recibido esas visitas, no con todas, pero sí para que le expliquen a CFE y al consejo qué es lo que está pasando”.

Explicó que, de acuerdo a los negocios afectados, los trabajadores de la paraestatal llegan a los mismos, les argumentan que operan de manera irregular y les cortan el servicio o los multas, situación que ha causado malestar y pérdidas a las empresas.

Chedraui Mafud comentó que, algunos de los temas que se planteará a las autoridades de la empresa de clase mundial es que se consideren protocolos más razonables y no tan drásticos, aunque reconoció que si alguien no cumple con lo establecido tendrá que responsabilizarse por sus actos, pues no se pretende infringir la ley.

Asimismo, descartó que este tema se trate de un marcaje personal del actual gobierno de la 4T en contra del sector empresarial, sin embargo, consideró que debe de existir mayor empatía de parte de las autoridades en su actuar.

“No podría calificarlo así. Yo creo que las autoridades tienen todo el derecho de que si existe una ley pues te revisen, te investiguen, te auditen, ya sea en lo fiscal, en pagos, obligaciones, de CFE, de lo que sea, pero pienso que, número uno, debe de haber empatía en la forma de hacer las cosas no llegar y decir simplemente: te corto la luz y tan, tan. Que haya explicación. Están a veces juzgando sin tener los elementos”, concluyó.

