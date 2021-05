Empresarios estarán bien representados en el Congreso: Rosa María Hernández

La candidata Rosa María Hernández estuvo presente en una reunión con miembro de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Veracruz (Canaco-Servytur Veracruz)

Como legisladora se tiene la misión de que se trabajará para representar a los veracruzanos, incluido al empresariado bajo la premisa de “más territorio y menos escritorio”, expresó Rosa María Hernández Espejo, candidata a diputada federal del distrito 4 por Morena, durante su participación como invitada a la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Veracruz (Canaco-Servytur Veracruz).

Propuso reuniones periódicas con el sector empresarial para escuchar sus demandas y diseñar políticas públicas.

La aspirante expresó que, como diputada federal, la pequeña, mediana y gran empresa tendrán en ella una aliada en el Congreso de la Unión, al tener entre su agenda legislativa, reuniones periódicas con el sector empresarial para escuchar sus demandas y diseñar políticas públicas y ponerlas a consideración del pleno en la Cámara de Diputados.

“Nosotros tenemos la mística de más territorio y menos escritorio, es decir estar en la cámara cuando se tenga que acudir a legislar, pero también estar aquí con ustedes y dándoles a conocer todas las propuestas e iniciativas, y que sean ustedes los que nos den la línea a seguir; tenemos que escuchar a todos, escuchar a este sector es importante para nosotros, y vamos a estar con ustedes, ténganlo por seguro, nosotros lo que queremos es que se sientan representados, y que en un momento dado se sientan orgullosos de que tengan a una diputada que verdaderamente los escuche y los represente”, mencionó en su intervención.

Te puede interesar:

La también periodista indicó que la crisis que vive el país se debe a la pandemia que azotó al mundo no sólo a México, no obstante, el gobierno emanado de Morena ha comenzado a vacunar a su población, a sus adultos mayores y maestros, lo que permitirá el regreso a clases muy pronto, al mismo tiempo se ha comenzado a reactivar la economía con la reapertura de los comercios.

“La crítica constructiva es buena y eso nos ayuda a reflexionar y a corregir errores, pero también la participación ciudadana es muy importante, participar y colaborar. En México, en este gobierno, afortunadamente, no se han incrementado los impuestos y eso es un gran apoyo para el sector empresarial, no se han aumentado los impuestos ni tampoco se han creado otros. Y cómo se mantiene el país sin crear impuestos, con la austeridad que este gobierno federal ha emprendido para no mal gastar el recurso público”, expresó.

“La crítica constructiva es buena y eso nos ayuda a reflexionar y a corregir errores”.

Indicó que la recaudación fiscal se aplica en los programas de desarrollo económico y social, “porque por el bien de todos primero los pobres, y no es una frase populista”; si los adultos mayores y los papás de los trabajadores de los empresarios tienen una pensión digna, esa familia se encuentra en posibilidades de bienestar, lo mismo si los jóvenes reciben una beca no estarán delincuentes en las calles.

Empresarios estarán bien representados en el Congreso: Rosa María Hernández

“Vamos saliendo poco a apoco. Ya se está vacunando a la población de manera gratuita, a su vez, con la población vacunada en el país los ciudadanos empezamos a retomar nuestra vida cotidiana, ya van a volver a las aulas los maestros y los estudiantes, las empresas ya están trabajando de manera más abierta. Debemos de tener confianza, participación y colaboración”, comentó Hernández Espejo, para luego caminar por la localidad de Villarín y fraccionamiento Jardines de Santa Fe.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.