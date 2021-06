Empresaria de éxito: ¡Gitana Perla registra su marca!

Una mujer exitosa, madre, esposa, la única bruja de Veracruz y una gran empresaria. Gitana Perla ha demostrado en más de una ocasión ser una mujer integral y triunfadora que ha inspirado a muchas otras a seguir por el mismo camino. Y en la más reciente entrevista que le realizamos desde El Dictamen esa no fue la excepción.

En esta ocasión, la asesora esotérica compartió con gran emoción a esta casa editorial que su marca ya ha sido legalmente registrada. Una de las principales razones, afirma, es combatir a aquellos que- como ya ha pasado anteriormente- han querido cometer fraude con sus seguidores usando su nombre.

“La necesidad de registrar la marca se dio porque pseudo brujos o tarotistas, al ver el boom que estábamos teniendo con la gente, comenzaron a copiar mi foto y a hacer perfiles con mi nombre; incluso ustedes cubrieron la nota”, aseguró la entrevistada.

En sus redes sociales, que ya superan los 200 mil seguidores, Gitana Perla comparte constantemente una gran cantidad de contenido que tiene como objetivo ayudar a todos a mejorar su día a día.

La gran comunidad que la empresaria y su equipo han formado en estas plataformas, requiere de un grado de profesionalismo que ella se propuso alcanzar e inclusive superar.

De esta forma se convirtió en una de las pocas personas en su gremio que se encuentra no solo con la marca registrada, sino con prestaciones de ley para sus empleados y sus obligaciones tributarias al día.

“Tuve algunos pacientes que requerían factura, así que me dije que como buena mexicana yo debía cumplir con mis obligaciones. Por lo que di de alta mi marca. Les presumo que estoy al pelo en hacienda y en todo lo que tiene que ver con impuestos. Creo que soy la única bruja en la república dada de alta en hacienda y con la marca registrada, porque más de 22 años nos respaldan”.

Gitana Perla registra su marca

Con la garra y seguridad que siempre ha tenido de que ha sido Dios quien la mandó en esta gran misión de vida, la asesora decidió ocupar el año anterior para darle cada vez más seguridad a sus pacientes.

“Si para esto nací, si para esto me envió Dios, pues vamos a hacerlo oficial. Así que me fui al IMPI, a hacienda, y eso estuvimos haciendo durante el pasado 2020 que transcurrió. Sobre todo para darle seguridad a la gente, porque es muy fácil prender un monitor y que te digan ‘yo te ayudo’. Pero a mí me enseñaron que papelito habla, yo soy de la vieja escuela” compartió Perla con nosotros.

Registro de marca ante el IMPI de Gitana Perla

De esta manera, la creadora de contenido y todo su equipo se aseguran de respaldar su nombre y el de todos los que colaboran con ella. Diferenciándose además de aquellos estafadores que pueden desaparecer de un día para el otro.

Sobre el proceso de registro, la entrevistada nos compartió también que su abogado se encargó de recopilar la historia del nombre ‘Gitana Perla’ con el cual fue ella bautizada por el locutor Juan Ramón Sáenz cuando colaboraban juntos en el pasado.

Una inspiración para otras empresarias

Durante la entrevista, Gitana Perla invitó a aquellas que la siguen, así como a las lectoras de El Dictamen, a que nunca dejen de luchar por cumplir sus sueños, por más lejanos que sean, ya que esta es la única forma de lograrlos.

Además, compartió que este 2021 ha llegado cargada de bendiciones para ella y su equipo, así como de nuevos proyectos entre los que se encuentran un programa de radio que se transmitirá de Lunes a Viernes y del cual ya nos estará platicando muy prontamente.

Si quieres conocer más sobre la asesora esotérica y todos sus consejos, te invitamos a que también visites su página web www.gitanaperla.com

