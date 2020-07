Empresa petrolera evita dar registro clínico a familiares de muertos por COVID-19

Empresa petrolera evita dar registro clínico de sus exempleados que servirá para hacer trámites para cobrar seguros de vida y asegurar a sus hijos.

Se trata de las compañías que operan en plataformas de Ciudad del Carmen, Demar Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo.

Una de las víctimas de esta injusticia, Andrea Esquivel Montero, esposa de César Agusto Fernández Ramón, se la ha pasado con angustia durante las últimas semanas a raíz de esta problemática.

Fernández Ramón es un empleado veracruzano que falleció el 13 de junio en una clínica del IMSS de Ciudad del Carmen, el cual pasó encerrado en su cuarto con síntomas claros de coronavirus, sin atención médica, pues el doctor le dijo que se trataba solo de un resfriado.

El grave asunto aconteció el 30 de mayo, cuando el roomie de César Augusto, Sergio Hugo Espinoza, cayó en cama con síntomas de COVID-19 y también se le diagnosticó “resfriado”.

Pasaron tres días para que el esposo de Esquivel Montero se contagiara y se aislara en su cuarto.

Sergio Hugo bajó de la plataforma del 8 de junio pues ya escupía sangre, teniendo César Augusto que esperar dos días para hospitalizarse, aunque a este lo trasladaron en barco junto a 60 personas más, durante un camino de cinco horas, pues supuestamente no estaba en mal estado.

César Augusto Fernández Ramón era el coordinador de Control de Obra de la empresa y falleció la madrugada del sábado 13 de junio con mucho sufrimiento, pues pasó días en los que no fue atendido de manera adecuada.

“Llegó la doctora de la empresa junto con el de Recursos Humanos, yo primero vi que se estaban portando muy amables, pero yo no sabía lo que había detrás de lo que ellos estaban haciendo.

“Llegaron con copias de credenciales de elector de él, cuando yo me presenté con la trabajadora social de ahí me dijo, tiene que pasar a firmar unos documentos una persona que realmente sepa todo del él, yo dije, yo porque soy su esposa”, comentó Andrea.

Te puede interesar:

La esposa aseguró que, mientras esperaba su turno, el encargado de RH de Demar la abordó, mientras la doctora aprovechó para discutir con la trabajadora social de la clínica; a Andrea le dijeron que no iba a haber problema, que la empresa se encargaría de todo.

“Más no sabía que lo que estaban tratando de hacer era el darme ese papel a mí, el historial clínico.

“Así lo veo yo, porque en ese momento yo lo pedí, el mismo día, necesito el reporte clínico, porque obviamente me lo van a pedir para muchos trámites, y me dijeron en el seguro que no me lo podían dar, que eso no me lo podían dar, que solo se lo podían dar a quien ingresó al paciente, que en este caso era la empresa”.

Fue a finales de junio, el día 26, cuando Montero redactó una emisiva al director de la empresa donde solicitó el reporte clínico de César, la respuesta fue que se tardaban cuatro días en hallarlo, otros cuatro en desinfectarlo, pues estaba en área COVID y no podían dárselo de forma rápida.

Hoy, ha pasado casi un mes desde la muerte de su marido y no se ha entregado ningún archivo, ni mucho menos una llamada de disculpa.

Andrew contactó al jefe directo, quien supuestamente era ya mejor amigo de su pareja, pero este le dijo que con ellos ya no tenía que tratar, que ella tenía que contactarse con el jefe abogado de la empresa.

“El día 9 que me presenté yo, el día 9 de julio, le pedí de favor que me dieran lo de las nóminas y lo que es el reporte clínico, me dijo, vamos a tratar de sustituir este papel por otro, nosotros vamos a hablar a BANAMEX, para ver de qué manera les podemos hacer llegar un papel que te lo puedan validar para que tú puedas cobrar el seguro de vida, ¿y eso que te da a entender?, que ellos tienen el reporte y que están escondiendo algo”, reclamó.

Empresa petrolera evita dar registro clínico y no cubre el seguro completo de sus empleados

Ella comentó que su marido le dijo que había un seguro de vida de 500 mil pesos que la empresa daba en caso de muerte, sin embargo, la abogada de nombre Amada Herrera soltó una carcajada en su rostro, a lo que Andrea afirmó no tener intención de obtener más dinero, ya con una actitud molesta, pues ni todo el recurso del mundo iba a devolverle la vida de su pareja.

“Que te sirve que te den 105 mil pesos, que para la empresa es lo que valía la vida de mi esposo, y me lo dan dentro de 8 meses, estaría yo cobrando ese dinero en marzo del 2021, y mientras qué van a comer mis hijos, si sabemos cómo está la situación ahorita de trabajo, ahorita yo no puedo encontrar.

“Lo que me urge es también que me den las nóminas reales de lo que mi esposo ganaba para yo poder pensionarlos en el seguro, porque ahora la que voy a tener que trabajar soy yo, y la que va a estar expuesta a todo esto que está pasando, este virus, pues soy yo”, remató.

Demar Instaladora y Controladora Outsourcing Hasen del Golfo hizo que firmaran hace unos dos años un contrato donde el pago era menor al que realmente se daba quincenalmente, motivo por el que Andrea Montero pide que le den los estados de cuenta originales para comprobar que el monto es mayor al que le ofrecen.

“No me dan las cuentas, mi esposo aquí le están poniendo que ganaba como ochocientos ochenta y tantos al día, y eso no ganaba, ósea no percibía eso, porque ni siquiera en el Infonavit, porque en el Infonavit estaba por lo real que ganaba, porque si no nos hubiera dado para tener la casa que ahorita tenemos, por el porcentaje que te da el Infonavit, ósea eso no cotizaba él”, apuntó.

El seguro de vida, que originalmente era de 500 mil pesos, dicho incluso por muchos compañeros de César Augusto Fernández Ramón que también firmaron un documento similar, finalmente no será entregado por esa cantidad, sino por una mucho menor; a Andrea le dijeron que en una semana le harían llegar el dinero, y es la fecha en que no ha recibido nada de ese beneficio que por le dejó su esposo.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.