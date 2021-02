Emprendedoras apuestan por un nuevo concepto de helados

Previo al inicio de la pandemia del Covid-19 en México, Fernanda Spinola Ojeda y Amy Arlet Ramírez Castillo, estudiantes de gastronomía y diseño industrial respectivamente, se aventuraron para echar a andar su propio negocio y marca de helados y donas al cual llamaron YÜM.

El camino no fue fácil, pues con la negativa de sus papás para este proyecto y solo con 25 mil pesos ahorrados cada una, se las ingeniaron para no dejar caer el negocio en plena pandemia, dejando claro que no era simplemente un capricho, sino un proyecto de vida.

“Nos sentimos orgullosas de este momento, porque pese a ello nadie nos ayudó y logramos sacar el negocio adelante. Sabíamos que si lo cerrábamos no podíamos volver a abrir, y la verdad pasaron semanas en donde trabajábamos 24 horas en buscar alternativas para seguir vigentes, hicimos promociones, se administró bien el dinero y pues fue lo importante, vimos la manera de ir a domicilio, entonces eso nos levantó mucho”, contó Fernanda.

YÜM inició como un pequeño local de seis metros cuadrados en la calle Grijalva en el Fraccionamiento Reforma; sin embargo, ahora se ubican en Martí esquina Magallanes en el mismo Fraccionamiento, con instalaciones cómodas y atractivas, abiertas para todo público con horario de 10 AM a 10 PM de lunes a domingo.

Durante los meses de contingencia en 2020, Fernanda y Amy decidieron incluir su negocio en plataforma de servicio a domicilio Didi Food, misma que les hizo llegar felicitaciones debido a que YÜM fue quien más ventas tuvo a través de dicha aplicación.

Se trata de crear algo original

Heladerías hay muchas y lugares donde vendan donas también. Aquí la diferencia, explica Fernanda, es elaborar los alimentos de cero, con recetas propias y sabor único.

“Después de muchas pruebas hicimos una receta que se adaptara a lo que nosotros creamos, fue mucha visión la que teníamos y así empezó a surgir todo”; agregó.

“Nos costó tiempo llegar a eso, cada vez fuimos mejorando hasta lograr nuestras recetas exclusivas, así que los invitamos a conocernos y que sepan que hay una diferencia importante a comparación de otros puntos”.

Fernanda y Amy no tiene límites, pues expresaron el cómo se visualizan con su empresa en los próximos 10 años.

“Vemos a una empresa muy fuerte, muy grande y con presencia en varios países del continente americano”, menciona.

¿En qué consiste el helado de YÜM?

El producto es a base de helado, el cual puedes personalizar de manera libre para armar tu propio sabor. El sabor neutro del helado permite lograr sabores inimaginables teniendo opciones para combinar ya sea con: oreo, cajeta, nutella, ferrero, mazapán, cereal entre muchas otras opciones.

