Previo al informe de la alcaldesa de Soledad de Doblado, Martha Ximena Rodríguez Utrera, empleados sindicalizados realizaron una protesta de brazos caídos en las afueras del palacio municipal, como consecuencia del incumplimiento en su pago salarial, aguinaldo y otras prestaciones.

En este marco, la secretaría general del sindicato único de empleados al servicio del ayuntamiento, Inés del Valle Vázquez, indicó que este ayuntamiento mantiene una deuda con 46 trabajadores de distintas áreas.

Indicó que el pasado 15 de diciembre del presente año, el municipio cumplió con el pago de la quincena y se comprometió a pagar el aguinaldo para el día 20 de diciembre, sin embargo, eso no sucedió.

La lideresa sindical detalló que, al cumplirse la fecha prometida, las autoridades choleñas explicaron que no habían llegado los recursos estatales, por lo que, postergaron el pago por ocho días más, es decir, tuvo que haber llegado el pasado miércoles 28 de diciembre y tampoco se hizo efectivo.

“Lo que estamos pidiendo es el pago de nuestros derechos laborales, pues hubo un incumplimiento a las condiciones de trabajo vigentes entre el ayuntamiento y el sindicato, estamos de brazos caídos exigiendo el pago de quincena de lo que será el 31 de diciembre y el pago de aguinaldo, prestación irrenunciable a lo que todo trabajador tenemos derecho. Este pago debió ser efectivo el 20 de diciembre, pero en reunión con el cuerpo edilicio llegamos a un acuerdo que el pago debía ser el 28 y, como no hubo tal, pues ahora estamos manifestándonos”, dijo en el uso de la voz.

La secretaria general comentó que exigencia es con la finalidad de que se les pague lo que les corresponde por ley, ante el temor de que se quede en el rezago, luego de la transición gubernamental.

Empleados municipales de Soledad de Doblado protestan en el ayuntamiento

Cabe mencionar que, el grupo de trabajadores manifestantes, con pancartas en mano, publicó un video en sus redes sociales ofreciendo disculpas a la población que se asistió este miércoles al ayuntamiento y que no pudo realizar sus trámites por esta causa, pese a ello, aseguran que no se moverán del sitio, en tanto no se resuelva su problema y se les liquide la deuda.

