Empistolado en casilla de Boca del Río era un escolta: Coparmex

Las personas que agredieron al presidente de la casilla 4093 ubicada al interior de la escuela secundaria Gral. José Azueta del municipio de Boca del Río eran parte del equipo de escoltas del representante de un partido político y se trata de un caso aislado, reveló el presidente de la Coparmex, Alberto Aja Cantero, en el marco del segundo reporte que hiciera dicha cámara empresarial durante la jornada electoral de este domingo 6 de junio del año en curso.

Ante el percance, que dicha casilla tuvo que cerrar un momento, sin embargo, al llegar las corporaciones de seguridad, continuaron sus labores.

“Tenemos un caso aislado en la casilla que se ubica en 2 de abril y Paso Jardín donde al parecer un escolta de uno de los operadores políticos de un partido tuvo una diferencia con un presidente de casilla, tuvieron que llegar las fuerzas del orden, pero bueno, el tema no trascendió y la casilla continuó abierta hasta el momento. Se cerró unos minutos, nosotros tuvimos la oportunidad de llegar y platicar con el presidente de la casilla, con el personal del INE y del OPLE que ya estaba desplegado en la zona y pues sí es un caso aislado”.

En este tenor, detalló que el escolta del operador amedrentó al presidente de casilla debido a que no tenía su nombramiento y eso generó una intimidación, sin pasar a mayores; además, mencionó que el presidente de la mencionada casilla de forma previa había tenido una discusión con el representante de Morena.

Por su parte, de acuerdo al reporte de las y los observadores electorales se percibieron acarreos en transporte público y taxis en colonias de grupos de personas que no saben leer ni escribir.

El presidente del organismo empresarial reveló en este segundo reporte que, los observadores estuvieron presentes en alrededor de 500 casillas y detectaron este tipo de movimientos en la zona de Las Amapolas, Los Predios I, II y III, Las Caballerizas, JB Lobo, Infonavit Chivería, Las Brisas, Río Medio I y II e incluso en el fraccionamiento Virginia.

“Hemos visto acarreo en las inmediaciones de las casillas, sí lo hemos visto, no sabemos de qué partido porque la labor del observador no le permite hacer una tarea de investigación, pero sí hemos visto acarreo de voto”.

El líder empresarial señaló que otra de las incidencias fue el hecho de que el 75% de las casillas que observaron se instalaron de manera tardía, entre 40 minutos hasta 2 horas y media en la calle JB Lobo; así también, en algunas otras no se daba la atención de atender a adultos mayores para ejercer su voto, largas filas y no cuidar el protocolo de sana distancia; además, en las casillas especiales instaladas en la zona conurbada una gran parte de la población no pudo votar, principalmente las del norte del país, lo cual generó molestias.

Finalmente, Aja Cantero, expuso que todo el reporte de lo observado en esta contienda electoral se presentará ante el INE una vez que termine la votación.

