Ante el impacto de una Ola de Calor que afecta a la entidad veracruzana, el Alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal, alertó a las fuerzas de tarea municipales estar pendientes de los efectos que puedan causar en la ciudad y sus habitantes.

“El llamado a los ciudadanos es tomar precauciones en sus actividades diarias por una ola de calor que se estará presentando, nosotros como autoridad estaremos en alerta de lo que se genere a raíz de las altas temperaturas”, enfatizó el presidente municipal.

Por su parte, Jorge Roberto Rojas Hernández, Director de Protección Civil Municipal, destacó que la Secretaría de Protección Civil Estatal emitió un aviso, replicándolo para su conocimiento en la ciudad, donde indica que para esta semana se espera una sensación térmica entre los 43 y 44 ºc.

En caso de acudir a la zona de playas, albercas o practicar algún deporte, se recuerda que dentro de los riesgos que se pueden presentar por estos periodos de temperatura excesiva son agotamiento y golpe de calor, por lo que en caso de sentirse mal, inmediatamente deberán trasladarse a la sombra y acudir si es necesario, a recibir atención médica.

Emite Protección Civil de Boca del Río recomendaciones por Ola de Calor

Por último, agregó que en todas las playas de Boca del Río además de haber señalizaciones, hay personal de guardavidas de Protección Civil municipal, con quienes pueden solicitar información y ayuda en caso de ser necesario.

El Ayuntamiento de Boca del Río permanecerá pendiente ante cualquier cambio climatológico, recalcando que en caso de alguna emergencia llamar al 911 donde cualquier contingencia será canalizada a las áreas correspondientes.

Recomendaciones:

-Evita asolearte entre 11 am y 4 pm

-Viste ropa suelta de colores claros y manga larga

-No realices actividades físicas intensas bajo el sol

-Toma agua simple aunque no tengas sed

-Come alimentos frescos, frutas y verduras

-Permanece en la sombra y en lugares frescos

-Usa protector solar

-Utiliza lentes de sol, gorra o sombrero

-Evita consumir bebidas alcohólicas

