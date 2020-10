Embajador de Estados Unidos aclara situación de sujeto ebrio que dijo ser parte de su equipo de seguridad

A través de sus redes sociales, en específico su cuenta de twitter @USAmbMex, el embajador de Estados Unidos en México, Chistopher Landau, aclaró que el hombre en aparente estado de ebriedad que provocó un aparatoso choque en la esquina de las avenidas Salvador Díaz Mirón y Simón Bolívar, no forma parte de su equipo de seguridad.

Te puede interesar:

De manera textual, el embajador de Estados Unidos en México, Chistopher Landau, respondió:

“¡Nada que ver con mi equipo de seguridad! Ellos son altamente profesionales y no se comportan ni se visten así. Siento mucho que esto te haya pasado. ¡Ánimo!”

Thank you for bringing this to my attention! This guy is NOT part of my security detail. They are highly professional and do not act or dress like this.

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) October 11, 2020