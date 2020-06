Elizabeth lleva más de un año desempleada; la pandemia detuvo su búsqueda

Desde hace poco más de un año Elizabeth Tapia Camacho vive en carne propia el sufrimiento de estas desempleada, la pandemia detuvo su búsqueda, problema al que se enfrentan cotidianamente miles de veracruzanos; tener una profesión no es suficiente, pues el estado carece de plazas laborales y para las que hay le dicen estar “sobrecalificada”.

Odontóloga de profesión por la Universidad Veracruzana se vio obligada a cerrar su consultorio dental debido a que el propietario del sitio que ocupaba le incrementó el precio de la renta, por lo que le fue imposible seguir pagando, pues además tenía que trasladarse de una ciudad a otra llegar a su trabajo, lo que implicaba más gastos.

Desde entonces Elizabeth, con dos hijas a cuesta, pasó a ser parte de los 95 mil 280 veracruzanos que se encuentran desocupados, es decir, sin trabajo, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Este tiempo ha sido complicado porque no tengo una entrada fija, tengo que estar acudiendo a mis papás y no es lo más agradable, también porque he buscado trabajo, metí papales en el Seguro, en el ISSSTE, en dependencias de gobierno y no se ha podido todavía”, comentó.

En el primer trimestre de 2020 el estado de Veracruz se puso la meta de crear 18 mil 675 empleos, sin embargo, sólo logró abrir seis mil 385 nuevas plazas laborales, es decir, menos del 75 por ciento de la meta.

La falta de empleos en la entidad es una realidad que padecen muchos profesionistas como Elizabeth, quien al buscar trabajo encontró diversas ofertas para enfermeras, químicos y otros trabajadores de la salud, pero no para dentistas, para quienes se redujo la carga laboral con la pandemia de Cóvid-19.

NO RECIBE APOYO DEL PADRE DE SUS HIJAS

Aunado a la crisis de desempleo a la que desde hace más de 12 meses se enfrenta, Elizabeth tiene que cargar prácticamente con la responsabilidad de sus hijas Ximena y Camila, de ocho y seis años respectivamente, ya que el apoyo del padre de las niñas es nulo.

“El papá de ellas de repente las ayuda con la escuela, porque habíamos quedado que él iba a pagar las colegiaturas y yo todo lo demás, pero está complicado la situación por lo que mis papás me han ayudado, del papá de ellas es como nulo su apoyo”, señaló.

Pese a recibir la ayuda de sus padres y de una tía a la que considera como su segunda madre, la desesperación está presente en su vida por no encontrar un trabajo con el cual pueda tener un salario fijo.

“Es desesperante que me tengan que estar ayudando ellos, cuando la que debería poder sola soy yo, es esa situación, no me puedo quejar de la ayuda que me han dado mis papás, de mi familia en general”, dijo.

LA PANDEMIA DETUVO SU BÚSQUEDA

Con la llegada del nuevo coronavirus tuvo que suspender temporalmente su búsqueda de trabajo, pues actualmente no existen plazas para odontólogos y en las instituciones no quieren contratarla como secretaria debido a que sobrepasa la calificación para el puesto.

“Después de la pandemia pienso seguir buscando, porque yo lo que quisiera es encontrar un trabajo y con eso ahorrar para poder pagarme la especialidad o poner mi consultorio, pero ya mío, ya no tener que rentar, porque donde estaba nada era mío, ni el instrumental, ni la unidad ni los rayos x, yo quisiera poder ahorrar para comprarme mis cosas y lo único que tenga que rentar sea el local”, apuntó.

Para Elizabeth el alto índice de desempleo en el estado para los profesionistas es lamentable, debido a que los orilla a tener que laborar en actividades que no se relacionan con su carrera, pese a la ilusión que muchos tienen que ejercerla al egresar de las universidades.

