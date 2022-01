Elementos policiacos carecen de capacitación con perspectiva de género: Belém Palmeros

A la fecha, continúan presentándose violaciones en las detenciones, en los procedimientos judiciales y, en general, en el actuar de gran parte de las corporaciones policiacas, pues la mayoría carecen de capacitación con perspectiva de género, reconoció la regidora 13 del ayuntamiento de Veracruz con la comisión de Género, Belém Palmeros Exsome.

En este sentido, explicó que, de no considerarse la asignatura de “Perspectiva de Género” al momento de preparar y formar a los cuerpos policiales, este problema continuará.

“Claro, y va a seguir habiendo si no se pone como una asignatura. En el momento que se capacite la policía o cualquier mando, mientras no exista una asignatura de que tiene que ser con perspectiva de género y aprender qué es género, qué son los derechos humanos, pues es un tema que va a seguir pasando”, afirmó la ex titular del Immuver.

Agregó que, el tema de la capacitación con perspectiva de género entre las corporaciones policiales e instituciones de justicia es un gran débito que se tiene desde los Congresos y que se debe atender con prontitud y seriedad, ya que está contemplado en la ley.

“Ese es un pendiente que tiene la legislatura, tienen que poner esa asignatura en el plan de estudios, definitivamente, que tenga perspectiva, porque la ley lo dice”, aseveró en entrevista.

En este sentido, resaltó la importancia de las Mesas Interinstitucionales, las cuales, desde el inicio de sus operaciones en el año 2015, en el municipio de Veracruz, han tenido como objetivo dar un acompañamiento a las víctimas de violencia y sensibilizar a las autoridades para actuar con perspectiva de género, por lo que, confió en que en esta administración continuarán funcionando.

Al respecto, Palmeros Exsome reconoció que gran parte de las veces hay desconocimiento en el tema, pues hay enroques al interior de las corporaciones y en las sedes en donde estos mandos o elementos policiacos se capacitan, carecen de la asignatura de perspectiva de género.

Aunado a ello, expuso que esta formación requiere destinarle unas horas más a lo que comúnmente aprenden, por ello, no es tan sencillo, sin embargo, es necesario hacerlo, sobre todo, en un municipio con alerta de violencia de género.

“Porque a veces es la falta de conocimiento. Recordemos que, tanto a los mandos de policía como del C-5 los van cambiando y, al momento de irlos cambiando, en las escuelas que hay, en donde ellos se capacitan, no lo hacen con perspectiva de género”:

“Entonces, ahí es donde entramos nosotras, ya sea como sociedad civil organizada o como institución a capacitar a esas personas, entonces, eso quita mucho tiempo, pero se tiene que hacer”, manifestó la edil.

Finalmente, Belém Palmeros comentó que las capacitaciones con perspectiva de género pueden llevarse a cabo desde la sociedad civil o los Instituto Municipales de las Mujeres.

Pues han sido ellos quienes han insistido en las mismas, por eso se han dado en algunas de estas, pero al momento, ninguna corporación cuenta con asignatura en la materia.

