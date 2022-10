Elaboran formulario para detectar casos de acoso laboral a enfermeras y enfermeros

Por miedo a perder su trabajo, el personal médico que es víctima de acoso laboral, no denuncia formalmente y por ello, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros del estado de Veracruz, elaboró un formulario para poder detectar los casos, resguardando la identidad de los quejosos, quienes tendrán incluso asesoría legal, dijo su presidenta Gloria López Mora.

“Existe el temor, sobre todo aquellos que no tienen el apoyo de un sindicato y aquellos que los tienen no se loe ejerce como tal, lamentablemente nuestros profesionales de enfermería mientras no hagan denuncias a las instancias correspondientes, no podemos asegurar con precisión como se está dando este proceso de situación violenta o de acoso, se sabe fuera de las instancias o por segundas o terceras personas, pero no hay un registro como tal”, comentó.

“Sin embargo como colegio estás situaciones que han sucedido a nivel nacional, estamos ya haciendo todo un requerimiento, abriendo espacios a nuestros profesionales asociados y también a los que sobre todo están haciendo servicio social, porque es ahí donde se inclina más la cuestión del acoso y la violación a sus derechos que todavía como estudiante todavía tiene, pero que también se está utilizando como una fuerza de mano de obra para poder subsanar pues obviamente las necesidades de las instituciones de salud”, comentó.

En específico se está por lanzar una especie de formulario o encuesta, donde se resguardarán las identidades de los participantes, con la finalidad de recabar la información.

Además, se contará con una asesoría legal, para darle seguimiento a los casos de acoso en contra de los trabajadores de la salud.

Te puede interesar:

Dicha información estará disponible a través del Facebook del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del estado de Veracruz, también a través de sus asociados.

Esto debido a que el acoso laboral y sexual, no solo lo padecen los pasantes sino también el personal que está trabajando de manera formal, en alguna institución médica.

A la fecha solo son denuncias de acoso laboral y sexual, que se han hecho de manera verbal y no con una denuncia formal.

“El acoso se traduce laboral en su gran mayoría, incluso en la cuestión de tiempo y sobre todo en la falta de insumos de poder desarrollar su trabajo como debe ser y el cuidado que debe de ofrecer a la ciudadanía y a los usuarios que es ahí donde hay esos conflictos con las autoridades inmediatas”, comentó.

Con respecto al acoso sexual en contra de enfermeros y enfermeras, es la misma situación al no contar con un registro, y lo que se conoce es por lo que algunos compañeros platican, sin embargo, es más el acoso laboral, sobre todo de los jóvenes que realizan su servicio social.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ