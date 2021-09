Los 285 notarios públicos que operan en el estado de Veracruz están laborando de manera normal y se descarta que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) haya cancelado las cuentas de fedatarios, dijo Adolfo Montalvo Parroquín, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz.

“Los 285 notarios del estado de Veracruz estamos en funciones y las patentes no han sido revocadas ninguna”, comentó.

El entrevistado aclaró que se trata de fedatarios públicos inscritos en el llamado “esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos”, que de ninguna manera tiene que ver con la cancelación de alguna patente.

Te puede interesar

“Este programa del SAT es opcional mediante el cual los notarios podemos dar de alta en el Registro Federal de Causantes a las personas morales, al ser opcional la miscelánea fiscal nos do la oportunidad de confirmar o no confirmar si queríamos pertenecer a este sistema, es por eso que actualiza su base de datos en el SAT y los que ya no quisimos estar en esta modalidad, así lo manifestamos y así lo actualizan, no significa por ningún motivo que estén revocando alguna patente”, comentó.

Reiteró que los notarios del estado de Veracruz siguen en funciones y dicha información solo se prestó a la confusión y destacó que el SAT de ninguna manera tiene las facultades para cancelar una notaría pública.

El SAT no ha cancelado las cuentas de notarios públicos en Veracruz

El entrevistado aseguró que incluso en la lista del SAT, donde se informa que la dependencia federal canceló a nivel nacional, las cuentas de mil 22 fedatarios públicos inscritos en el llamado “esquema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos”, existe el nombre de notarios que ya no están en funciones porque ya fallecieron y aquellos que ya no optaron por esta modalidad, que reiteró que es opcional.

Incluso existe el nombre de notarios que tienen licencia vigente y también aparecen en esta lista de la cancelación del Registro Notarial.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.