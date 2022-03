El salario mínimo no alcanza para la canasta básica, afirman veracruzanos

Cada día que pasa los productos de la canasta básica siguen subiendo y para las familias resulta más difícil llevar el alimento a sus hogares.

Los productos de la canasta básica son un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso.

Sin embargo las familias veracruzanas cada mes que realizan sus compras, ya sea en los mercados, tiendas de conveniencia, de autoservicio o supermercados, ya no les alcanza para adquirir ciertos productos, debido a un incremento, mínimo en ocasiones y significativo en otras.

Actualmente, con un salario mínimo solo se puede adquirir el 40 por ciento de la canasta básica alimentaria.

”Están elevados, el jitomate subió de precio no ajusta el dinero, y el ajuste al salario, es una burla, lo que deberían de regular el precio, todo sube y de bajar nunca baja, cada día está peor, desgraciadamente los sueldos abajo”, dijo el señor Leonardo Villarreal.

“El salario mínimo alcanza para muy pocas cosas. Un día los tomates están en 8 pesos y la otra semana en 30, ya ni el huevo es barato que llega a estar en 80 pesos el Cono ,dijo la ama de casa Araceli Pacheco.

Por su parte Martha Patricia Sánchez, indicó que desde hace un par de semanas dejó de adquirir bisteces, porque ya no le alcanzaba para comprar tortillas o pollo.

“No compro otro alimento, sino que dejé de adquirirlo. Es muy caro para mi economía. No sé si después suba más el precio del kilogramo de tortillas, pero, aunque suban, no dejaré de comprarlas, pues es un alimento básico. No puede faltar en el desayuno y, principalmente, en la comida”.

Carmen Reyes dijo que todo sube menos el salario,por lo que tuvo que dejar de comprar algunos productos que no son tan indispensables.

“Cada vez cuesta más comprar la despensa, ya que el salario aunque el gobierno diga que lo sube, no sirve de nada porque todo aumenta de precio”.

