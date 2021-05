El candidato Fernando Arteaga dijo que “en Veracruz somos ciudadanos honestos, trabajadores y queremos paz social”

Tras darse a conocer que la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez será la nueva aspirante a la alcaldía de Veracruz por parte de la alianza PAN-PRI-PRD, Fernando Arteaga, candidato a diputado local por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, sostuvo que los veracruzanos no permitirán que continúe imperando una monarquía en el municipio.

“En Veracruz somos ciudadanos honestos, trabajadores y queremos paz social, así que los veracruzanos no van a permitir que alguien quiera empoderarse en el palacio municipal para seguir manejando los tesoros del municipio”, señaló el candidato de Morena-PVEM-PT.

El pasado 18 de mayo, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) canceló la candidatura de Miguel Yunes Márquez a presidente municipal por no cumplir con la residencia efectiva que marca la ley.

Arteaga Aponte indicó que la ley es clara y no se violentan los derechos de ningún ciudadano, por lo que el excandidato panista se victimiza a pesar de haber violado las normas electorales, las cuales marcan radicar 3 años como mínimo en el lugar donde aspire un cargo público.

“Que no se haga la víctima y respete las leyes, él no las quiere respetar, está haciendo un berrinche que no es válido para estos tiempos”, agregó.

Arteaga Aponte lamentó que se estén organizando marchas en respaldo de la candidatura del panista, quien de esta forma estaría incitando a la violencia a la población.

Sobre una posible intervención del Gobierno del Estado en el proceso electoral, Fernando Arteaga aseveró que el gobernador ha sido respetuoso en las decisiones emitidas por el TEEV.

“Los únicos que actuaron fueron los magistrados, los que dictaminaron la ilegalidad de la participación de un aspirante a la presidencia municipal del puerto de Veracruz”, puntualizó.

El pueblo exige acabar con la monarquía de los Yunes: Fernando Arteaga.

El aspirante a la legislatura local por el distrito 14 exhortó a la ciudanía a mantener paz y serenidad; asimismo, celebró que los veracruzanos defenderán a su municipio el día de la votación y evitarán que continúe rigiendo una monarquía en Veracruz.

