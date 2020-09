¡El PRD está de regreso en Boca del Río!

Después de años de no figurar este partido dentro de la zona de Veracruz-Boca del Río, la semana pasada se recibieron unas fotos donde se ven a diferentes políticos distinguidos del estado de Veracruz, principalmente al Presidente del Comité Estatal, Sergio Cadenas, mismo que fuera dos veces alcalde de Catemaco; acompañado de Balfred Martin Carrasco Castan, ahora Secretario de Planeación Estratégica y Organización Interna del Comité Estatal; y hermano del Ex Secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castan. PRD

En la foto se observa también al Presidente Nacional de la Asociación Futuro y ex candidato por la coalición PAN-PRD, Amaury Hamud; al Ex Diputado Federal Julio Saldaña y a la Ex Candidata a Regidora en la planilla del Actual Alcalde Humberto Alonso Morelli, Barbara Galindo.

Fuentes cercanas al interior del partido dicen que el encuentro no fue solo en un distinguido restaurante de la Zona de Veracruz, sino que horas antes de la misma, estos habrían tenido un encuentro con lideres de colonia y empresarios de la zona de Boca del Rio en una de las zonas consideradas como bastión panista dentro del municipio. Lo anterior, supuestamente, para brindarle apoyo y respaldo a Barbara Galindo, para que esta encabece los trabajos del Comité Municipal en vísperas del Proceso Electoral que comenzó hace unos cuantos días.

Llama la atención, sin duda, la combinación de liderazgos que se observan en la foto; pero sobre todo la ilusión que se vive dentro de los Grupos Perredistas ante la posibilidad de ganar espacios dentro de un municipio donde, hasta las últimas elecciones, no había ningún partido que pudiera restarle votos al PAN.

Falta esperar los tiempos para ver si se logra integrar la coalición PAN-PRD nuevamente en el municipio, pero esto es una muestra de que los de Dirigidos por Cadena buscan sacarle espacios dentro del ayuntamiento, ya que se puede apreciar que este nuevo proyecto estará conformado de jóvenes que le darán una nueva cara al partido; mismo que desde hace años no figuraba gracias a esos cuadros desgastados que se veían en el pasado.

Lo que es un hecho que en los próximos días comenzará a operar de nuevo el PRD de cara los comicios del 2021 ahora a cargo de su nueva presidenta.

