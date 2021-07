“El gobierno se burla y tacha de mentirosos a padres de niños con cáncer”

Al unísono de ¡Esto no es política, es real! Y otros reclamos, la mañana de este miércoles decenas de madres y padres de niños que padecen cáncer realizaron una protesta pacífica como parte de la protesta nacional convocada para este miércoles 30 de junio a través del hashtag #HazParo No hay medicamentos. La salud de los mexicanos está en riesgo, convocada por diversas ONG como Nariz Roja y las mismas familias en reclamo a la escasez de medicamentos oncológicos que padecen los diversos centros hospitalarios a nivel nacional.

Marchan en el puerto de Veracruz

Para el puerto de Veracruz, la reunión se convocó para las 8:00 am, pero fue poco después que se reunieron en bajos del Palacio Municipal de Veracruz debido a la lluvia, para más tarde, dirigirse por la avenida Independencia del centro de la ciudad a la sede del Hospital Infantil ubicado en la avenida 20 de Noviembre, sitio donde bloquearon la vialidad en la totalidad de los carriles en donde colocaron sus pancartas exigiendo que se dé respuesta a quienes hoy padecen las consecuencias del desabasto.

No han recibido respuestas por parte del gobierno estatal

En este marco, Cora de Jesús Rodríguez, madre de un niño con cáncer, lamentó que al momento han recibido nula respuesta por parte de las autoridades estatales pese a los constantes llamados para que los atiendan; así también, recriminó las declaraciones que integrantes del gabinete federal han realizado en últimas fechas sobre su lucha.

“Desgraciadamente la autoridad no ha hecho nada. Se ha burlado de nuestras enfermedades y nos han dicho mentirosos en muchas ocasiones. Qué triste es porque la realidad es que nuestros hijos todos los días luchan para estar bien”.

Al respecto, reveló que en días pasado participaron en una mesa de diálogo en la ciudad de México con el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, en donde diferentes autoridades se comprometieron con ellas para dar respuesta a esta problemática, sin embargo, al momento no se ha cumplido, por lo que se sienten burladas., ya que recriminó que no es la primera vez que les prometen apoyo y no se llevan a cabo.

“Estuvieron nuestras autoridades, estuvo el maestro Juan Ferrer, para darnos la solución, para lo que son los medicamentos; desgraciadamente, nuevamente considero que se burlaron, no nos dieron la respuesta positiva. Nos dijeron que este sábado llegaban los medicamentos, al día de hoy no hay medicina completa”.

Muchas niñas y niños requieren urgentemente de esos fármacos

Por tal motivo, hizo un llamado al gobierno de la república y del estado de Veracruz para que atienda esta problemática a la brevedad posible, pues la vida de cerca de 80 infantes que se atienden en el Hospital Infantil de esta ciudad depende de la puntualidad para llevar sus tratamientos.

Recordó que su hijo fue diagnosticado con leucemia linfoblástica a los 12 años y actualmente cuenta con 16 años y sigue luchando contra esta enfermedad y así como él, muchas niñas y niños requieren urgentemente de esos fármacos.

La afligida madre explicó que hay algunos medicamentos, pero no están completos, pues se manejan con claves y muchos de ellos se van a instituciones como IMSS e ISSSTE y los niños de INSABI quedan en la indefensión, pues les hacen llegar alrededor de 300 cajas, las cuales van al Centro Estatal de Cancerología (Cecan) en Xalapa, en donde tienen 200 pacientes y de ahí, lo que resta lo envían a Veracruz.

Expuso que los costos de los medicamentos son muy elevados e inaccesibles para los bolsillos de las familias pues tan sólo el alcaloide conocido como Vincristina que se utiliza para el tratamiento de la leucemia va de los 200 pesos y cuando escasea se llega a comercializar hasta en más de 2 mil pesos.

“El gobierno se burla y tacha de mentirosos a padres de niños con cáncer”

Finalmente, madres y padres de familia advirtieron que en el caso del puerto de Veracruz permanecerán todo este día a fin de visibilizar este problema.

