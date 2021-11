“El gobierno que me antecedió solapó agresiones contra mujeres”: Cuitláhuac

Al rendir su tercer informe de labores, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que en el bienio que lo precedió se solaparon agresiones a mujeres, por lo que su administración no es como esa, en donde el mismo secretario de gobierno Rogelio “N” fue acusado de violencia intrafamiliar y hoy se encuentra recluido y respondiendo por ello.

El jefe del ejecutivo estatal afirmó que, contrariamente a esos gobiernos, el suyo, enaltece la labor femenina y a través de la Fiscalía general del Estado, encabezada por una mujer, se están atendiendo delitos perpetrados hacia este sector de la población y en donde hay grandes avances en casos de feminicidios.

“El propio secretario de Gobierno yunista golpeó a su pareja”

“Ya no es como en el gobierno que me antecedió, que solaparon la agresión a las mujeres, al nivel más alto, cuando el propio secretario de Gobierno yunista golpeó a su pareja e hipócritamente, quienes hoy nos quieren endilgar las cobardes agresiones de género, son los mismos que guardaron silencio cómplice de este hecho. No, ya no es así en nuestro gobierno. Aquí no hay impunidad y, muy por el contrario, estamos reconociendo y enalteciendo la gran labor del papel, en todos los ámbitos de las mujeres”

El mandatario veracruzano resaltó la importancia que tiene el género femenino para la 4T, en donde mujeres por primera vez en una administración pública, ocupan cargos de vital importancia, tal es el caso de las titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Congreso del Estado, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, mayoría de magistradas en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, entre otros.

“Porque queremos que resuene fuerte y muy lejos, que lleguen a todos los rincones del estado, que alcancen los oídos de aquella niña que está marginada, que es humilde y quizá, sin saberlo está siendo obligada, ya sea por una cultura arcaica machista o por sus condiciones de pobreza, a olvidarse de sus sueños o aspiraciones. Este mensaje es para todas aquellas adolescentes en su misma condición, en la cuarta transformación de este país, en el estado, se les ha reconocido a las mujeres. Pueden soñar y realizarse libres”, aseveró en el uso de la voz.

Asimismo, reportó que se han impulsado 27 centros de la atención para las mujeres, de los cuales, 13 son indígenas; así también, instalaron el Centro estatal de Justicia para Mujeres; mediante el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) se otorgaron 13 mil 291 asesorías y en la actuación con perspectiva de género la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha apoyado con medidas de protección a más de 6 mil mujeres. En el ámbito social, se beneficiaron 61 mil 680 mujeres en condiciones de pobreza.

“El gobierno que me antecedió solapó agresiones contra mujeres”: Cuitláhuac

Por su parte en materia de seguridad, García Jiménez resaltó que, en lo que va de su administración se logró aminorar en un 30% el delito de secuestro y 44% del homicidio doloso; en tanto, mediante el trabajo de coordinación para la Construcción de la Paz se instalaron más de 705 mesas de trabajo y 240 en lo que va del año con las diferentes fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno, por lo que se ha logrado bajar en 27% la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes desde el 2019 a la fecha. En este tenor reconoció el esfuerzo de la SSP estatal, a quienes se les capacitó e hicieron mejoras salariales.

“No son datos maquillados, son hechos comprobables. Además de incrementar en estos tres años el número total de operativos, de 2 mil 918 a 6 mil 218 elementos, también aumentamos en 27.6% su salario de manera escalonada al equipo desde el 2019 al 2021”, dijo en su discurso.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.