El éxito de una empresa no radica en el género, sino con el trabajo colaborativo entre hombres y mujeres: Santa Yáñez

Santa Berenice Yáñez Hernández, ingeniera química industrial, CEO y directora general de SAIP Soluciones, una empresa de servicios de la ingeniería de la industria del sector siderúrgico, fue contundente en asegurar que el éxito de una empresa, no radica en el género, sino con el trabajo colaborativo entre hombres y mujeres.

“Somos una empresa de 75 personas, en el país, hemos logrado tener relaciones comerciales con el extranjero, sobre todo la oportunidad de llevar la ingeniería de México, que sea conocida en otros países y poder comprobar que en México si sabemos hacer las cosas y las hacemos muy bien y no tiene nada que ver con el género, esto no es un tema de mujeres, es un tema de colaboración y de trabajo en equipo, de valores, de convicción y de resiliencia, entonces creo que el mayor reto es ese”, comentó.

Con casi 15 años de experiencia en el sector industrial, Yáñez Hernández, aseguró que su principal reto como líder de una empresa, con prestigio nacional e internacional, ha sido luchar día a día, para ser congruente con su actuar y pensar, así como buscar un equilibrio entre ser mujer, mamá, amiga y jefa.

Estos aprendizajes de vida, los recibió de sus padres, comerciantes que siempre le fomentaron el trabajo a base de esfuerzo, sin olvidar sus valores, como la solidaridad, la colaboración, el trabajo en equipo.

Recordó que un verdadero líder, sabe compartir la abundancia con sus colaboradores, que son aquellas personas que te ayudan a sacar adelante a tu empresa.

“El principal reto que yo he tenido a nivel personal, es todos los días, ser congruente con mi actuar, con mi pensar, con mi decir, buscar mi equilibrio entre ser mujer, mamá, amiga, jefa, es para mí, lo más difícil que me he enfrentado todos los días, cuando empecé en la empresa yo tenía 26 años, yo vengo de una familia de comerciantes, mi papá con segundo de primaria, mi mamá con sexto de primaria, me enseñaron desde la cuna los valores de la solidaridad, la colaboración, el trabajo en equipo y el compartir y eso no quería decir que tuviéramos en abundancia, de corazón porque siempre había alguien que tenía menos, entonces ellos a través de la dignidad del trabajo, buscaban que yo ellos compartieran el pan con nosotros y así crecí y así creció mi empresa, con golpes, caídas, también gracias a algunas personas que me han apoyado para que se siga sosteniendo la empresa, no ha sido fácil, por la contingencia, pero ese golpe fuerte nos trajo a donde estamos actualmente”, comentó.

Agregó que “mi mayor maestro pues es mi hijo de cuatro años, el cual me ha cambiado la vida en todos los aspectos”.

Resaltó la fortaleza de la mujer que Dios le otorgó, para dar paz a pesar de su dolor.

“No sé si a alguna de ustedes les ha pasada que llorando tiene que dar paz, que sufriendo tienen que dar tranquilidad al que están de lado de ustedes, y creo que Dios nos ha dado esa fortaleza de mujer, porque hay gente que está confiando en nuestro liderazgo, y a esa gente es a la que nos debemos en el pensar, actuar y decir”, comentó.

SAIP Soluciones, tiene presencia en Veracruz, Nuevo León, Puebla y mantiene alianzas estratégicas en Estados Unidos.

Santa Yáñez, se desempeñó como expresidenta de USEM Veracruz, y fue embajadora del reconocimiento Lorenzo Servitje 2020.

Estuvo presente en el Foro de Mujeres que Inspiran de Coparmex Veracruz, en el panel de Rompiendo Paradigmas.

