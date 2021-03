Debido a la arraigada cultura existente en nuestro país para despedir a los seres queridos que han pasado a mejor vida y al poco o nulo contacto físico con las personas cercanas debido al confinamiento, el duelo por el que atraviesan muchas personas se ha vuelto más intenso y difícil de sobrellevar, manifestó la psicóloga Lorena Arias Notni.

“El duelo que se está viviendo ahorita, es un duelo totalmente diferente al que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Si de por sí hay regiones que son muy frías, que no hacen rituales, que hay religiones que no los hacen, pues aquí en México que somos más apegados; pues nos cuesta mucho más trabajo separarnos de nuestra familia”.

Agregó que, aunado a ello, si la o él familiar tuvo como motivo del deceso afecciones relacionadas por el covid-19, las personas cercanas llegan a sentir incertidumbre e incluso culpa ante un posible contagio, por lo que estos entornos suelen ser inauditos para quienes sufren esta pena; por lo que, algunas de las afectaciones que se presentan en este contexto son: estrés postraumático, frustración por no haber podido auxiliar a su consanguíneo.

El duelo es más agudo en pandemia consideran psicólogos// Psicóloga Lorena Arias Notni

“Entonces no nada más se sufre el duelo, sino también se sufre esa culpa” subrayó la entrevistada.

Los duelos en pandemia se viven diferente

Por su parte, explicó que los duelos se viven de diferentes maneras en los diversos grupos etarios, sin embargo, quienes suelen resentir de manera más aguda este período son los padres de familia.

“Los padres que pierden hijos son los que más sufren. A los niños llega un momento que se les empieza a hacer una idea normal, tratan de procesarlo diferente, a lo mejor con un juego, con alguna película, con cambios de conducta”, mencionó.

Por este motivo, la especialista en terapia familiar consideró que la mejor alternativa para ir aminorando este dolor es hablar con las personas más cercanas o de mayor confianza; de la misma manera, identificar qué emoción es la que se siente, ya sea a través de ellos mismos o con la ayuda de un profesional.

“La idea es que ataquemos el duelo desde el inicio, ir de la mano con un especialista para no llegar a requerir fármacos”.

Arias Notni mencionó que hoy en día, la tecnología permite asistir a personas con este problema a través de sus redes de apoyo existentes en organismos de asistencia en los municipios o no gubernamentales; por lo que es una buena opción para quienes no cuentan con los recursos para buscar una terapia particular.

