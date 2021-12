El consumo de jugos no es tan benéfico para la salud, advierte nutriólogo.

La ingesta de jugos en la dieta diaria es favorable si tiene un fin e indicada por algún especialista de la salud, de lo contrario, se estará desaprovechando gran cantidad de fibra y vitaminas, aseguró el nutriólogo Jesús Montoya Sánchez.

Reconoció que muchas personas suelen dejarse llevar por los consejos de revistas o sitios muy visitados de la red, sin embargo, recordó que las dietas son personalizadas y deben estar supervisadas por nutricionistas o expertos en alimentación.



“Hay muchas contradicciones. Te quiero decir que, sí (los jugos) se los llega a dar un profesional de la salud, puede ser que tenga un fin, pero a veces agarramos los jugos de Wikipedia, de la revista y no es así. Te quiero decir que, si estás consumiendo jugo de naranja, estás tomando agua con azúcar con vitaminas inactivadas y es que la fruta se come, no se bebe para aprovechar mejor su fibra. Si te tomas un jugo de naranja ¿la fibra dónde se quedó? En el bote de la basura y estás tomando agua con azúcar y vitaminas inactivadas”, explicó en entrevista.

El especialista en nutrición recomendó no dejarse llevar por todo lo que aparece en internet, consejos de vecinos u otros sitios, ajenos a un profesional de la salud, pues los esfuerzos serían en vano y muy probablemente en detrimento del bienestar de la persona que lo lleve a cabo.

“Hay jugos verdes, por ejemplo, con ingredientes como la sandía, que es hipercalórica. Le ponen jugo de naranja o jugo de toronja y digo, eso no es tan sano. Me encanta que la gente coma la fibra totalmente”, aseveró Montoya Sánchez.

De la misma forma, el profesional en alimentación sugirió consumir preferentemente las frutas de temporada, pues son las que tienen todas las vitaminas y minerales que se requieren para el cuerpo, pues la misma naturaleza proporciona frutas y verduras que el mismo organismo requiere.

Agregó que, ejemplo de ello, es que en esta temporada invernal suele presentarse abundancia de cítricos, como la mandarina, la naranja, la guayaba, entre otras, que permiten hacer frente a enfermedades respiratorias.



Finalmente, el nutriólogo recordó que la dieta para una persona adulta es de 2 mil calorías aproximadamente, aunque esto dependerá del peso, la estatura, talla y actividad física de cada quien, por ello, insistió en que es importante que antes de pensar en someterse a un régimen alimenticio, consulten a un experto en el área.

