El Acuario de Veracruz fue clausurado por omisión de información: Cuitláhuac  

La resistencia y supuesta omisión de información técnica en torno al manejo de las especies por parte del patronato del Acuario de Veracruz, fue el motivo de su cierre, lo cual, genera suspicacias en torno a su adecuada operación, señaló el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En entrevista, el jefe del ejecutivo estatal explicó que se esperaba que el hecho se resolviera en máximo dos días, ya que lo que se está haciendo es una petición de la información en torno al funcionamiento del Acuario y que solicitó el gobierno de Veracruz, a través de la Procuraduría del Medio Ambiente, área gubernamental que está obligada a dar seguimiento a este caso.

Puesto que se trata de la orden de un juez, cuyo procedimiento inició desde hace más de dos años, por lo que se tuvo que aplicar la medida cautelar.

“Por lo tanto, lo tiene que concluir y es ir, solicitar la información, la negaron y, entonces, había una medida cautelar en ese mecanismo presentado ante el juez que era la clausura temporal. Es solamente temporal, vamos a buscar la manera de que ya se levante. No entregan toda la información, eso se me hace sospechoso y ya empieza a levantar ciertas suspicacias porque no olvidemos que se dio la muerte de un manatí ahí, entonces sí vamos a solicitar la información técnica de cómo sucedió ese hecho por qué se les murió un manatí, siendo que es un espécimen que tiene que ser muy cuidado, por eso queremos esa información técnica”, aseveró el gobernador.

Reconoció que, al momento, no se ha esclarecido el motivo de la muerte de un manatí y de un evento social realizado en las instalaciones del Acuario de Veracruz hace dos años y aclaró que, apenas el pasado viernes comenzaron a enviar un poco de información, aunque, a la fecha, se desconoce cómo es su funcionamiento.

La autoridad estatal aseguró que buscarán la forma de que exista una reapertura lo más pronto posible, ya que se pretende dialogar y descartó que exista interés del gobierno que encabeza de administrar el Acuario de Veracruz.

“No, nosotros no tenemos interés, nosotros queremos dialogar ahí para que se determine eso, claro que las circunstancias son qué hay una mala administración porque hay que tomar cartas en el asunto, hay una junta de gobierno del fideicomiso que tiene que tomar decisiones”, expuso Cuitláhuac García.

En este marco, mencionó que el objetivo es que se administre bien y que genere una mayor derrama económica.

En torno a las quejas de locatarios del Acuario sobre las pérdidas económicas registradas por este hecho rechazó que sea culpa de su gobierno, pues los que no entregan información son los administradores.

Aunado a ello, el mandatario veracruzano explicó que dependerá de la información que el patronato entregue para determinar si continúan administrándolo o no y descartó que se trate de un tema político.

Avances en la investigación del crimen de dos periodistas

Por su parte, García Jiménez dio a conocer que hay importantes avances en el caso de las dos periodistas asesinadas en el sur de Veracruz, Yesenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera, el pasado 9 de mayo de 2022 en Cosoleacaque, en donde, de las tres líneas de investigación se fortalece una y será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que sé a conocer los avances.

“Va bastante adelantado como lo comenté. Ya se tiene identificado a uno de los autores, los materiales, por lo menos y se está en el operativo (..) Vamos a dejar que la Fiscalía avance más, dé con algunos responsables y con eso vamos a empezar a tener ya bien identificado el motivo”, finalizó el mandatario.

