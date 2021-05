El 95% de la población vacunada contará con segunda dosis de Pfizer el 15 de mayo

-Los adultos mayores de 60 años, que por diversas causas no acudieron a vacunarse, podrán recibir su primera o segunda dosis anticovid

De acuerdo al delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para el próximo 15 de mayo el 95 por ciento de la población vacunada contra el covid-19 ya contará con la segunda dosis de Pfizer; sobre todo el sector de adultos mayores de 60 años.

“En términos de las segundas dosis, por ahí del 15 de mayo, ya estaremos al 95 por ciento de municipios y con un porcentaje más elevado de población ya complementada las dos dosis”, comentó.

Mientras que los docentes que recibieron la vacuna de Pfizer deberán esperar la convocatoria de la Secretaria de Educación Pública (SEP), y a nivel local, la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), quien les informará de la jornada de vacunación, tras haber transcurrido los 42 días, de la aplicación de la primera dosis.

Explicó que el 80 por ciento de la población si está acudiendo a aplicarse la vacuna de Pfizer. Mientras que el resto del 20% aún se resiste; pero muchos otros sectores que ya fueron vacunados, ahora sí expresan su deseo de recibir la dosis.

“Pero ese número está creciendo, porque ahora ya muchos que no fueron vacunados de la primera dosis quieren la vacuna ahora; y vieron que ya no hubo problemas, que es algo que ayuda en la prevención. Por eso dimos el protocolo para que al parejo de estar vacunando a este segmento de población. Quien no recibió la segunda dosis y quien es su primera vez, siendo mayor de 60 años, puede venir y por protocolo se le va a atender”, comentó.

El entrevistado aseguró que hasta la mañana de este jueves no se había presentado ningún caso de algún adulto mayor que haya acudido a aplicarse la primera dosis de Pfizer.

“Estamos en eso, estamos en los primeros cortes, pero sin duda va a ocurrir y obviamente vamos a vacunarlos”, comentó.

Se estima que la aplicación de la segunda dosis a este segmento de la población se realice en menos de dos meses y medio; es decir, antes de julio, y posteriormente estaría arrancando la jornada de vacunación en otros municipios. Aunque no se puede asegurar que Veracruz sea parte en ese momento; esto porque la selección se realiza a través de una evaluación que tiene que ver con la voluntariedad, las tasas de enfermedad, contagios y movilidad que realiza el Consejo Nacional de Vacunación.

“En este segmento generacional, lo vamos a hacer con mayor rapidez que lo que fue la generación anterior que nos tardamos de dos meses y medio a tres en completar las dos dosis y lo queremos hacer en menos tiempo”, comentó.

El primer trimestre del 2022 se espera tener vacunado a todo el país

En específico en el municipio de Boca del Río, se estarán aplicando alrededor de 15 mil dosis a personas de 50 a 59 años.

Mientras que la tendencia a nivel nacional, será llegar a los 50 millones de personas vacunadas para el próximo mes de julio.

Siendo el objetivo, es tener ya vacunado a todo el país, para el primer trimestre del 2022.

Pidió a la población a no desesperarse y esperar a que se anuncie la jornada de vacunación; como es el caso de los municipios de Medellín, Alvarado y Tuxpan, donde ya están próximos a aplicar la segunda dosis.

Descartó incidentes durante el arranque de esta jornada de vacunación; solo algunas personas que llegaron a dormir cuando no hay necesidad, porque la atención es muy fluida.

El delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fue entrevistado durante un recorrido que realizó por el módulo de vacunación del Centro Integrador del Bienestar; el cual está ubicado en la avenida Urano de esta ciudad.

