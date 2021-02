El 30% del personal del Hospital Regional de Veracruz no ha sido vacunado

Alrededor de un 30 por ciento del personal del Hospital Regional de Veracruz, incluyendo el personal médico, no le han aplicado ni siquiera la primera dosis de la vacuna contra el covid-19. Ejemplo de lo anterior son los galenos del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), reportó la Dra. Teresa Guzmán Terrones, encargada de la Clínica de Hepatitis C del mencionado nosocomio.

La Dra. Teresa Guzmán Terrones agregó que en el caso de los médicos internos o “Becarios de pregrado”, que son quienes acaban de salir de la especialidad y que están haciendo su primer año en el área hospitalaria, sólo a algunos se les aplicó la primera dosis, pero a otros no.

“Sí hay médicos que no les han aplicado la primera dosis, por ejemplo, están los médicos de CAPASITS, no se las han aplicado. Sí, sí hay personal que no se les ha aplicado, sobre todo los del CAPASITS que no los tomaron en cuenta y ven pacientes de alto riesgo; y también está mucho personal de odontología, gente por ejemplo de algunas especialidades que no los tomaron en cuenta, sí quedó pendiente personal, los administrativos, quedaron pendientes los de limpieza y algunas personas de cocina (…) Faltaron los médicos internos, esos no los vacunaron (…) En el hospital ha de faltar como un 30 por ciento del personal”, lamentó la gastroenteróloga.

Esta situación representa un riesgo

En este sentido, reconoció que esta situación representa un riesgo para cualquier persona que se encuentre laborando en área hospitalaria de ser contagiados del SARS-CoV-2. Debido a esto, hospitales privados de la ciudad que atienden enfermos de coronavirus ya están vacunados en su totalidad; y en el caso del HRV se desconocen cuáles son los criterios que están aplicando para la inmunización del personal.

Igualmente, la también endoscopista consideró que hay parte del personal administrativo del Hospital Regional de Veracruz que tiene que acercarse a áreas covid y no lo están tomando en cuenta.

“Mira, por ejemplo, en el Hospital de María y en la Bene (sic) vacunaron a todos, hasta el policía, a todos, hasta los administrativos y los directores”, afirmó en entrevista para El Dictamen.

Asimismo, Guzmán Terrones confirmó un retraso en la aplicación de vacunas correspondientes a la segunda dosis para personal de primera línea de atención a enfermos de covid-19, misma que estaba programada para este miércoles, sin embargo, les anunciaron que se aplazaría un día más, por lo que se espera pudiera comenzar este jueves 18 del mes en curso.

Te puede interesar:

“Nos avisaron que pasaba nuestra vacunación para el día jueves a la misma hora. Empiezan en la mañana a las 8:00 am, pero no sé qué vayan a hacer con los que iban a vacunar el viernes, yo creo que van a tener que ir el sábado”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.