Con base en su amplio conocimiento e interés por la naturaleza y el medio ambiente, el coronel Jorge Nuño Jiménez aborda ahora el tema del calentamiento global.

En la entrevista con la directora Ejecutiva de El Dictamen, Bertha Ahued Malpica, Nuño Jiménez, director general del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo AC, subraya:

Sin el menor ánimo de recurrir a hipérboles, tampoco se puede minimizar los fenómenos meteorológicos graves que dejan muerte y destrucción, cataclismos inesperados causados por la alteración del equilibrio climático del planeta entero.

En ese sentido expone que todos sabemos, nadie ignoramos, que los fenómenos anteriores son causados por la acumulación de gases de efecto invernadero, aumentando el calentamiento de la temperatura de la atmósfera, y naturalmente los climas, trayendo como consecuencia sequías, plagas, incendios, huracanes, inundaciones catastróficas, deforestación, desertificación en grandes áreas del planeta.

Indica que el continente africano es una de las peores víctimas padeciendo crisis alimentarias sin precedentes que afectan a millones de personas por la escasez de lluvias. Sus habitantes piden ayuda inmediata a la comunidad internacional, pero nadie los escucha, “deberíamos hacerles caso para mitigar el hambre y enfermedades en lugar de fomentar la guerra”, plantea.

Refiere que la semana pasada observamos los efectos devastadores de huracán Ida que dejó muerte y destrucción en varias regiones de los Estados Unidos entrando por Nueva Orleans y muy especialmente en el estado de Nueva York, Manhattan, causando alteración grave en el funcionamiento en sistemas del transporte, paralizando las actividades de la población, de la economía.

Destaca que los efectos del calentamiento de la atmósfera están a la vista: tormentas, causadas por huracanes cada vez más violentos, y nuestro país no ha escapado a este fenómeno.

Citó que, según estudios de la ONU, el ascenso de la temperatura de las aguas del mar provoca la propagación de enfermedad, epidemia y pandemia, advirtiendo que el aumento de un grado en la temperatura del planeta traerá más consecuencias catastróficas.

Explica que las causas de los fenómenos anteriores son muy diversas, la quema de combustibles fósiles, cuyos efectos se hacen sentir sobre todo en países industrializados, especialmente Europa, Estados Unidos, China y otros.

Desde su análisis, advierte que el descongelamiento de los glaciares, de los polos, provocará un aumento de los niveles de los mares, afectando a los ecosistemas, desaparición de especies de la flora y fauna como los osos polares.

“El planeta está bramando, navega a la deriva por esta grave alteración de la biodiversidad, y la sustentabilidad que nos cobra la factura, vivimos un ecocidio, por este calentamiento, es un hecho palpable, pero nadie escucha”, sostiene el coronel en retiro Jorge Nuño Jiménez.

Considera que la solución está al alcance de todos: en lugar de hablar, plantemos un árbol, porque todos sin excepción somos responsables, hemos convertido los mares, ríos y continentes en un basurero, esto requiere una acción decisiva de conjunto no paliativos.

Insiste que con responsabilidad debemos combatir las causas de este calentamiento global que debe asumir la comunidad internacional, gobiernos y la sociedad entera para evitar esta catástrofe.

Destaca que del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, que le honra mucho en dirigir, asociado con la Organización No Gubernamental PLANT FOR THE PLANET, ha tomado la decisión de iniciar una nueva cruzada, con responsabilidad social plantando árboles.

PLANT FOR THE PLANET asociado al CEESTEM, reside en el estado de Campeche y Yucatán, trabajan codo con codo, organizando invernaderos para producir árboles de distintas especies, cuenta con más de 100 trabajadores, plantando más de 10 000 árboles por día.

Resalta que el proyecto anterior fue el sueño de un niño, que es el Ingeniero Félix Finkbeiner, quien actualmente vive en México, un soñador, creador de este brillante proyecto para impulsar cruzadas de reforestación, fomentando la cultura del equilibrio climático, plantando árboles, organizando a niños entre 8 y 14 años de edad para fomentar la cultura del medio ambiente.

La iniciativa anterior llegó a México en 2015, hasta la fecha se han plantado más de 6 millones 402 mil árboles; el objetivo para este año en medio de la pandemia es plantar 7 millones de árboles repartidos en diversos estados de la República.

“No obstante el Covid-19, no bajamos la guardia, seguimos trabajando en equipos más pequeños, plantando árboles gratuitamente, fomentado la construcción de amplios espacios reforestados, fomentando también la apicultura.

Aún es tiempo de salvar el planeta, pensemos en una educación para preservar el medio ambiente, la ecología. Evitemos catástrofes ocasionadas por el ser humano”.

