Edith Cervantes: políticos utilizan el empoderamiento femenino a su conveniencia

El panorama para el género femenino en el país es muy crítico, pues se sigue viendo a este sector social como una “ciudadanía de tercera” y los partidos políticos utilizan a las mujeres a conveniencia, lamentó la candidata a la diputación federal del partido Fuerza por México por el distrito 12, Edith Cervantes.

“No es posible que, hasta la fecha, todavía nos sigan viendo a las mujeres como ciudadanas de tercera y eso es una realidad. El término empoderamiento lo han politizado y los políticos lo utilizan de manera conveniente para con ellos, pero esto no es así”; indicó.

“La equidad no existe, aunque digan que es así, que si bien hay grandes mujeres que ocupan grandes puestos, también es cierto que las limitan muchísimo para la toma de decisiones porque hay compromisos de por medio”, señaló.

En este sentido, recordó que, muestra de ello es que las mujeres en la república mexicana ganan hasta 33% menos que un hombre aun desempeñando la misma función.

Por lo que la brecha salarial no ha decrecido, por el contrario, la discriminación persiste, incluso, al perfilarse por un puesto, tal como a ella misma le sucedió.

“Claro que la viví y la viví literalmente en el estado de México cuando yo quise ser miembro ex oficio en una dependencia gubernamental priista, donde a mí me dijeron que tenía el perfil, que yo nada más iba a regresar a firmar un contrato ya para empezar a trabajar y cuando llego me encuentro que estaban dos hombres más y eran miembros ex oficio y el director me dijo: lamentamos informarle que siempre no (…) Literalmente me dijo uno de ellos: no podemos porque usted es mujer y buscamos un hombre”.

La aspirante a una curul añadió que, no obstante, no es la única barrera a las que las mexicanas tienen que enfrentarse diariamente, sino a actos de violencia extrema como es el feminicidio.

Por lo que, la también escritora, quien recientemente publicó el libro “Las Ninfas del pantano” en donde aborda precisamente este cáncer social que ha posicionado al país en el segundo lugar nacional, después del estado de México con mayor número de casos.

“No es posible que Veracruz esté dentro de los primeros lugares en feminicidios cuando antes ni siquiera figuraba (…) Sí hay un problema bastante grave en todas las situaciones”, señaló.

“Creo que ahorita tenemos la oportunidad de oro que mujeres que somos ciudadanas lleguemos a un lugar del gobierno, porque estando en el gobierno podemos trabajar las reformas necesarias para el bien de cada mujer, de cada niña porque no se está haciendo”.

Agregó que aprovechará su liderazgo nacional para crear leyes que beneficien tanto a mujeres como a hombres, pues está convencida que, con la participación de ambas partes se logrará la igualdad que tanto se necesita.

Y un ejemplo de ello es que, en Chihuahua, gracias a la labor de la red de mujeres en la que participa, se logró que dos de ellas de origen rarámuri sean regidoras.

Edith Cervantes consideró que al actual gobierno de la república le hace falta mucho por hacer en favor de las mujeres pues al momento sus acciones han sido “pura simulación”.

Pues logros alcanzados por este segmento social durante muchos años, fueron devastados con esta nueva política y muchas mujeres se quedaron en la indefensión al retirarles apoyos a las madres trabajadoras y medicamentos.

“No estoy de acuerdo que hayan quitado los centros de ayuda para las mujeres violentadas, definitivamente no estoy de acuerdo para nada con el gobierno actual en ese sentido y en muchos otros como que me hayan afectado a mis niños con cáncer”.

Finalmente, la candidata a la diputación del partido Fuerza por México dijo que tiene más de 20 años de trabajar a favor de sectores en condiciones de vulnerabilidad, por lo que el proyecto ciudadano que abandera se encauza en esa línea.

