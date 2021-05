Earth Mission pide a la gente no tocar a las tortugas en playas veracruzanas

En el marco del período de anidación para las diversas especies de tortugas, el cual comenzó el pasado mes de marzo, el presidente de la asociación civil Earth Mission Veracruz, Sergio Armando González, hizo un llamado a la población a ser más conscientes y sensibles hacia estas especies marinas de la región, pues es preocupante que cada vez cuenten con menos espacios para desovar sus huevos, aunado a ello, la presencia y actividad humana han contribuido para que muchas tortugas interrumpan este proceso natural.

Condenó lo sucedido recientemente en la playa Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván, en donde personas, con el fin de “ayudar” a una tortuga, la cargaron para acercarla al mar, lo cual, sin saberlo, podría propiciar la inhibición del desove.

Por este motivo, el activista externó su preocupación y exhortó a las personas a no tocarlas ni interactuar con ellas, pues esta acción podría resultar contraproducente.

“Me preocupa mucho el caso de las tortugas marinas. Estamos viendo que ya en el año, ya llevamos creo que tres arribos de tortuga marina y pues el llamado a la sociedad es que principalmente, a la tortuga marina que, por favor, si la ven, no la agarren, no se tomen foto con ella, déjenla en paz, llamen a Protección Civil.

“Hace unos días vimos un video de Chachalacas, donde desafortunadamente no hay presencia ni de asociaciones ni de gobierno y hubo unos ciudadanos que, en su buena fe, pero ignorancia, cargan a la tortuga, no saben lo que están haciendo. No saben si la tortuga intentó desovar y al final no pudo. Si no desovan se le quedan los huevos adentro y puede morir el ejemplar, entonces, son situaciones que invitamos”, dijo el entrevistado.

En este tenor, el representante de Earth Mission alertó sobre la frecuente presencia de “Racers” en la parte de costa de la Rivera Veracruzana, quienes cotidianamente realizan diversas actividades recreativas, representando un grave riesgo para los nidos tortugueros, pues a su paso, compactan la arena, complicando las condiciones para que las tortugas desoven o incluso, llegan a destruir los huevos; de la misma manera, pidió el apoyo de las autoridades y de la misma ciudadanía para trabajar de la mano y proteger los hábitat de estos galápagos.

“En la zona de la Riviera últimamente se da mucho la presencia de ‘Racers’. Motos, compactan la arena, ya hay tránsito en la playa. La verdad pedimos a la ciudadanía que tome consciencia, digo, la autoridad nunca se va a dar abasto para regularnos a todos, pero hay algo que se llama civilidad, educación ambiental y se le pide que no sean tan descarados y por favor ayuden a proteger las especies.

“Los ‘Racers’ lo que hacen cuando pasan es que, si alguna tortuga salió a desovar e hizo nido, las tortugas dejan oxígeno dentro para cuando las tortuguitas eclosionen puedan respirar en lo que cavan y salen. Cuando pasan los ‘Racers’ lo que hacen es compactar, muchas veces incluso, oprimiendo los huevos”.

Otra de las afectaciones es que los “Racers” vienen equipados hasta con seis barras de luces LED con una alta luminosidad que pone nerviosas a las tortugas y las hace retornar al mar sin desovar.

Finalmente, Sergio Armando González consideró que estas actividades en zonas costeras deben ser regulada por las autoridades correspondientes, ya que se ha convertido en una práctica excesiva cotidiana y hasta en caravana, las cuales están representando un serio peligro para estos animales.

